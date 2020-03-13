Еще 15 километров Чуйского тракта расширят до четырех полос

В 2020 году запланированы работы на четырех участках федеральной трассы "Чуйский тракт". Два участка здесь будут расширены до четырех полос, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Дорожники приступят к расширению проезжей части от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска (с 212 по 223 километр). В туристический сезон интенсивность движения на этом участке превышает 22 тысячи автомобилей в сутки. Здесь предстоит усилить дорожную одежду и построить две площадки отдыха. Еще один участок Чуйского тракта, на котором расширят проезжую часть до четырех полос, – на въезде в Бийск со стороны Барнаула (с 341 по 345 километр).

Также в этом году начнутся работы в Троицком районе (с 268 по 271 километр). Участок проходит по логам, и зимой в период непогоды повышается вероятность образования заторов из-за большегрузного транспорта. Устройство третьей полосы на подъемах решит эту проблему. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Продолжится реконструкция на участке от Барнаула в сторону Новосибирской области (с 173 по 183 километр). Работы начались осенью прошлого года и продлятся до 2022 года.