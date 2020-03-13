Пятница, 13 Март, 09:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,03
€ 83,66
-4°
Обь
0см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Ученые нашли оптимальный график питания для тех, кто хочет похудеть

, ИА "Амител"
Ключевое значение в нем играют первый и последний прием пищи
Фото: o-sebe.com

Фото: o-sebe.com

Американские исследователи из Университета Вандербильта в Нашвилле выяснили, как влияет график приема пищи на метаболические процессы, сообщает портал Sputnik. Им удалось доказать, что время питания не менее важный момент, чем калорийность еды или интенсивность физической нагрузки.

Для этого ученые провели масштабный эксперимент с добровольцами. Их одинаково кормили, у людей был идентичный режим дня, сна и физической нагрузки. Отличие состояло лишь в режиме питания.

Так в течение первого этапа участники получали завтрак — с 8:00 до 9:00, обед — с 12:30 до 13:30 и ужин — с 17:45 до 18:15; а во второй: вместо завтрака — только чашку чая или кофе без сахара, потом — обед и ужин в то же самое время, а перед сном, с 22:00 до 23:00 — поздний перекус, аналогичный по калорийности пропущенному завтраку.

Результаты эксперимента показали, что во втором варианте пища из вечернего перекуса расщеплялась намного хуже, чем та же еда, съеденная во время завтрака. Жиры, потребляемые перед сном, не сжигались, а откладывались. Кроме того, в ходе дня у пропускающих завтрак добровольцев наблюдалась повышенная тяга к сладкому и более высокий уровень сахара в крови.

Ученые пришли к выводу, что тем, кто хочет похудеть, не надо ограничивать себя в еде во время завтрака. При этом чем длиннее будет интервал между ужином и завтраком, тем лучше. Такой режим питания поможет похудеть и предотвратит развитие метаболических расстройств, уверены исследователи.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.03.2020 08:14
Eugene

Они , наверное, не знали девиз советского времени: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу".
Темные люди, заново изобрели велосипед

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:05
Одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае 0
08:50
Вирусолог призвал не тереть памятники на удачу 0
08:37
Еще 15 километров Чуйского тракта расширят до четырех полос 1
08:22
Группа Little Big представила песню для Евровидения 4
08:08
Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса 0
07:53
Ученые нашли оптимальный график питания для тех, кто хочет похудеть 1
07:38
Изжога и тошнота могут сигнализировать о раке желудка 0
07:23
"Миру придется не по себе". Эксперты о влиянии коронавируса на мировую экономику 1
07:08
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 8
06:46
Рыбу с человеческими зубами и губами поймал моряк из Мурманска 1
06:25
Странные и жуткие фотографии XIX века 0
06:01
Прихоть президента. Алтайские депутаты сказали, что думают о поправках в Конституцию 9
05:51
И снова плюс. Какой будет погода в Алтайском крае 13 марта 0
23:25
Барнаул примет этап Кубка мира по гребле 2021 года 0
23:09
Чемпионат Европы по футболу перенесут из-за коронавируса 0
22:48
Мужчина привез в Барнаул опасный сувенир из Таиланда 6
22:19
В Москве умер россиянин с подозрением на коронавирус 0
21:45
Жители Барнаула заметили в городе лису 2
21:11
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса 3
20:30
Алтайского экс-судью, обвиненного во взятке, послали к психиатрам 5
20:14
Четырехбалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае 0
19:42
Володин призвал защитить Терешкову после ее поправок о Путине 23
19:14
Коронавирус назвали пандемией. Что это означает и чего нам ждать? 2
19:02
Два новых детских сада открыли в Бийске 0
18:35
Высаживать детей из общественного транспорта запретят в России 4
18:02
Саудовская Аравия утроит поставки нефти по ценам ниже российских 29
17:44
Томенко предложил выдать по 2000 рублей детям войны. Таких на Алтае 130 тысяч человек 10
17:36
Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за коронавируса 6
17:24
Падение рубля взвинтило экспорт зерна из Алтайского края 3
17:12
Новые культуры и способы работы обсудили алтайские аграрии 0
17:01
Вектор на экспорт: АлтГУ представит свой опыт по сопровождению региональных проектов 1
16:45
Мартиросян и Слепаков запускают новое шоу со звездами 4
16:34
Студентка нашла кости носорога и мамонта в алтайской пещере 2
16:26
Алтайские депутаты проголосовали по поправкам в Конституцию. Кроме коммунистов 19
16:11
Золотодобытчик Гуминский добровольно отказался от мандата депутата АКЗС 9
16:05
Средняя температура воздуха в России выросла на 2 градуса 0
15:48
Жительница Австралии спасла от смертоносной змеи трех собак 2
15:28
Путин назвал Ходорковского жуликом 40
15:16
Педагог помогала мигрантам "узаконить" работу в Алтайском крае 2
15:04
Доллар достиг отметки в 74 рубля и обновил четырехлетний минимум 24
14:44
Ученые назвали самый эффективный способ бросить пить 10
14:30
Little Big рассказали о песне, которую исполнят на Евровидении 1
14:18
Проверки запретить. В Барнауле придумали, как решить проблему красных линий 11
14:07
Была в наушниках. Поезд сбил девушку в Барнауле 3
13:55
Томенко рассказал министру Матыцину о миллионе жителей Алтая, занимающихся спортом 17
13:40
В российский прокат выходит фильм режиссера из Алтайского края 0
13:31
Дорожники на пятый день пробили путь до алтайского села 0
13:19
Сеть центральных районных больниц сохранят в Алтайском крае 1
13:07
Вода в кранах барнаульцев может поменять цвет и запах 4
12:55
Врачи рассказали, как бессонница связана с ожирением 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.