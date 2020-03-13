Ученые нашли оптимальный график питания для тех, кто хочет похудеть

Американские исследователи из Университета Вандербильта в Нашвилле выяснили, как влияет график приема пищи на метаболические процессы, сообщает портал Sputnik. Им удалось доказать, что время питания не менее важный момент, чем калорийность еды или интенсивность физической нагрузки.

Для этого ученые провели масштабный эксперимент с добровольцами. Их одинаково кормили, у людей был идентичный режим дня, сна и физической нагрузки. Отличие состояло лишь в режиме питания.

Так в течение первого этапа участники получали завтрак — с 8:00 до 9:00, обед — с 12:30 до 13:30 и ужин — с 17:45 до 18:15; а во второй: вместо завтрака — только чашку чая или кофе без сахара, потом — обед и ужин в то же самое время, а перед сном, с 22:00 до 23:00 — поздний перекус, аналогичный по калорийности пропущенному завтраку.

Результаты эксперимента показали, что во втором варианте пища из вечернего перекуса расщеплялась намного хуже, чем та же еда, съеденная во время завтрака. Жиры, потребляемые перед сном, не сжигались, а откладывались. Кроме того, в ходе дня у пропускающих завтрак добровольцев наблюдалась повышенная тяга к сладкому и более высокий уровень сахара в крови.

Ученые пришли к выводу, что тем, кто хочет похудеть, не надо ограничивать себя в еде во время завтрака. При этом чем длиннее будет интервал между ужином и завтраком, тем лучше. Такой режим питания поможет похудеть и предотвратит развитие метаболических расстройств, уверены исследователи.