Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big представила песню "Uno", с которой она выступит от России на конкурсе Евровидение в Нидерландах.

Примечательно, что в клипе снялся танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов. Ранее он выступал в шоу "Танцы" на ТНТ, затем получил эпизодическую роль во "Вторжении" Бондарчука.

Ранее солист группа Илья Прусикин рассказал, что новый трек будет в жанре рок-диско и метал-диско. По его словам, это нестандартный формат как для группы, так и для музыкального конкурса. Причем придумали эту песню задолго до того, как стали задумываться об участии в Евровидении.

Группа была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Основатель и идейный вдохновитель коллектива – Илья Прусикин. Еще до своей музыкальной карьеры он был известен в интернете как Ильич – видеоблогер и автор нескольких YouTube-шоу.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, в Нидерландах. В прошлом году победу в конкурсе одержал голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял тогда третье место.