Вирусолог призвал не тереть памятники на удачу

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об повышенных рисках заражения коронавирусом из-за контакта со "счастливыми" памятниками, которые люди трут на удачу, например, перед экзаменом. Его слова передает Агентство городских новостей "Москва".

"Действительно, можно заразиться [коронавирусом] таким путем — если трогать памятники и любые другие поверхности, которые до вас трогало множество людей. Дело в том, что мы все регулярно трогаем свой нос или глаза, часто едим немытыми руками в общественных местах. Если больной человек чихнул, прикрывшись рукой, потом что-то потрогал, и потом это потрогал здоровый человек и потер, допустим, глаз, он может заразиться. Это действительно является одним из путей распространения вирусов, и такое поведение в целом не рекомендуется, особенно в условиях текущей эпидемиологической обстановки", — рассказал вирусолог.

Эксперт добавил, что коронавирус сохраняется на поверхностях до суток.

Как сообщалось ранее, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.