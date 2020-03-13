Одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае

Ледовую переправу через Обь в Быстроистокском районе закрыли в связи с установлением весенней погоды и таянием льдов на водоемах, рассказали в МЧС по Алтайскому краю.

Сообщается, что специалисты государственной инспекции по маломерным судам проверили ледовую переправу, а также измерили толщину льда. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили несоответствие всем нормам и требованиям безопасности из-за уменьшения грузоподъемности.

В МЧС добавили, что на сегодня в Алтайском крае открыты три санкционированные ледовые переправы: в Бийском районе (с. Шульгинка – пос. Амурский, 5 тонн), в Шелаболихинском районе (с. Шелаболиха – с. Иня, 3 тонны), в Каменском районе (г. Камень-на-Оби – Островная, 14 тонн).

Также в ведомстве напомнили, что выход на лед безопасен только на ледовых переправах, прошедших техническое освидетельствование в ГИМС МЧС России. Спасатели призывают соблюдать осторожность при переправе по льду и следовать всем требованиям безопасности.