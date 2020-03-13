Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести денежную выплату жителям региона, рожденным в годы Великой Отечественной войны. "Справедливая Россия" последние несколько лет настаивала на такой помощи для детей войны, напоминают в пресс-службе партии.
Эсеры неоднократно предлагали внести поправки на уровне закона. Недавно с этой инициативой к главе региона обратился и депутат Госдумы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев. В СР расценивают это как своеобразный ответ на обращение Терентьева.
Напомним, накануне Виктор Томенко сообщил, что внесет в краевой парламент закон о единовременной выплате в две тысячи рублей людям, рожденным в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Если депутаты поддержат предложение, то деньги получат около 130 тысяч жителей региона.
Читайте также: Сколько в Алтайском крае детей войны и какие они имеют льготы
"Законопроект должны принять на мартовской сессии краевого парламента, чтобы успеть осуществить выплаты ко Дню Победы. Считаю, что закон нужный, и надеюсь на то, что выплаты со временем станут регулярными не только к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне, но и ежегодными, и ежемесячными", – прокомментировал заместитель руководителя фракции СР в АКЗС Владислав Вакаев.
Он добавил, что точный размер выплаты еще предстоит установить (две тысячи – это пока только предложение губернатора). Что важно, единовременная выплата предполагается всем детям войны, независимо от того, какими социальными льготами они пользуются.
Комментарии
Надо еще дожить до "дня победы". Может так случится, что в кубышке ничего не будет, а дети войны умрут от коронавируса.
2000? отслюнили .....
Сначала шум про необходимость адресной помощи, сейчас выплачиваем всем подряд. Я не против выплат, возможно 2000 рублей позволят решить какие-то проблемы. Знаю лично несколько детей войны, да им за 80 лет, пенсия более 27000 рублей. Знаю других пенсионеров, они моложе, и не дети войны, пенсия 8500 рублей. Кому нужней эти выплаты, решайте сами.
Как надоели эти пиар акции, вспомним, денег перечислим, забудем. Проблема бедности пенсионеров все равно останется. Пора бы депутатам направить фокус на корректировку минимальных зарплат, минимальных пенсий, а не средних показателей.
13.03.2020 12:36
- гость -
2000? отслюнили .....
Опять недовольны!
Да по логике по 75 рублей надо было дать.