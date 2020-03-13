Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести денежную выплату жителям региона, рожденным в годы Великой Отечественной войны. "Справедливая Россия" последние несколько лет настаивала на такой помощи для детей войны, напоминают в пресс-службе партии.

Эсеры неоднократно предлагали внести поправки на уровне закона. Недавно с этой инициативой к главе региона обратился и депутат Госдумы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев. В СР расценивают это как своеобразный ответ на обращение Терентьева.

Напомним, накануне Виктор Томенко сообщил, что внесет в краевой парламент закон о единовременной выплате в две тысячи рублей людям, рожденным в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Если депутаты поддержат предложение, то деньги получат около 130 тысяч жителей региона.

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"Законопроект должны принять на мартовской сессии краевого парламента, чтобы успеть осуществить выплаты ко Дню Победы. Считаю, что закон нужный, и надеюсь на то, что выплаты со временем станут регулярными не только к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне, но и ежегодными, и ежемесячными", – прокомментировал заместитель руководителя фракции СР в АКЗС Владислав Вакаев.

Он добавил, что точный размер выплаты еще предстоит установить (две тысячи – это пока только предложение губернатора). Что важно, единовременная выплата предполагается всем детям войны, независимо от того, какими социальными льготами они пользуются.