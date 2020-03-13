Уровень бедности может вырасти в России в 2020 году

Глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин прогнозирует увеличение уровня бедности в стране в 2020 году, передает ТАСС.

По словам Кудрина, из-за складывающейся экономической ситуации, "скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет". Чиновник также добавил, что несмотря на ожидания снижения уровня бедности и рост зарплат в стране, сейчас в России не наблюдается уменьшение бедности, а ближайшее время может быть даже увеличение показателя.

Кудрин подчеркнул, что сейчас недостаточно структурных изменений государственных расходов, и необходимо больше вкладывать в человеческий капитал.