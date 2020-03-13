Уровень бедности может вырасти в России в 2020 году

Глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин прогнозирует увеличение уровня бедности в стране в 2020 году, передает ТАСС.
По словам Кудрина, из-за складывающейся экономической ситуации, "скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет". Чиновник также добавил, что несмотря на ожидания снижения уровня бедности и рост зарплат в стране, сейчас в России не наблюдается уменьшение бедности, а ближайшее время может быть даже увеличение показателя.
Кудрин подчеркнул, что сейчас недостаточно структурных изменений государственных расходов, и необходимо больше вкладывать в человеческий капитал.
Комментарии
Это хорошо.
С таким руководством страны только бедность и может повышаться...
никогда такого не было и вот ОПЯТЬ!
Спасибо ! Всё благодаря Вам !
Как только с ней решили бороться, это стало неизбежно
Мы сейчас за это еще и проголосуем дружно.
А чего тут прогнозировать? Это уже с десяток лет продолжается. Для таких прогнозов не надо быть бухгалтером, как Кудрин.
Как неожиданно !
А так же можно допустить и народовластие на Руси.
Все что обещают политики нужно воспринимать наоборот.
Когда страна вместо развития своей экономики, вместо строительства фабрик и заводов покупает баксы, финансируя чужую экономику , ничего хорошего кроме нищеты ее не ждет.
И вам, Кудрин, это известно.
нац.проект в действии