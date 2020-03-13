Жители Алтайского края смогут провести газ на льготных условиях

ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и Алтайское отделение Россельхозбанка подписали соглашение о сотрудничестве. Генеральный директор "Газпрома" Роман Правдин и директор филиала банка Николай Бойко подписали документ, согласно которому две организации будут сотрудничать в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг." в части доступности газификации населения Алтайского края за счет льготного кредитования.

Благодаря реализации программы жители Алтайского края смогут улучшить свои жилищные условия, проведя газ в дом за счет целевого потребительского кредита с фиксированной процентной ставкой, которая составит всего 5%, а максимальная сумма, на которую может рассчитывать клиент, – 250 тыс. рублей. Кредитование позволит оплатить газовое оборудование, услуги проектирования и строительно-монтажные работы.

"Для нас очень важно обеспечить доступность газификации частных домовладений. Мы учитываем, что на селе зарплаты ниже, и потому просматривали разные варианты. Россельхозбанк первый откликнулся и предложил интересный продукт. Я думаю, что для населения кредит под 5% на сегодня самая доступная возможность. Капитальные вложения в среднем на одно домовладение составляют около 100 тысяч, в зависимости от оборудования. Ежегодно мы подключаем 4-4,5 тысячи абонентов в крае, но благодаря данному кредитному продукту их может быть и больше", – отметил директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин.

По словам директора Алтайского филиала Россельхозбанка Николая Бойко, Россельхозбанк сегодня, как на федеральном, так и на региональном уровне первый, единственный банк, который полностью приступил к выполнению государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Мы не могли не откликнуться на такое предложение от надежных партнеров, каким является "Газпром газораспределение Барнаул". Заключая соглашение, мы еще раз подтверждаем репутацию Россельхозбанка как надежного партнера для региональных и федеральных органов власти, организаций, предлагаем уникальные банковские продукты и действительно выгодные для населения услуги", – прокомментировал Николай Бойко.

Сотрудничество ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и регионального отделения Россельхозбанка на Алтае началось в феврале в рамках проекта "Дни финансовой грамотности" для сельских жителей. Первая встреча прошла в районном Доме культуры в р.п. Тальменка. На нее были приглашены жители села, которые получили информацию об услугах по газификации и возможных скидках на газовое оборудование от ООО "Газпром газораспределение Барнаул", представители банка, в свою очередь, рассказали о льготных ставках на ипотеку и потребительское кредитование в части газификации. Подобные встречи состоятся 13 марта в селе Боровиха Первомайского района, 22 марта в селе Ребриха Ребрихинского района, 28 марта в с. Красный Яр Советского района, где планируется также провести уроки безопасного газа со школьниками младших классов и концерт от талантливой молодежи краевой столицы.

ООО "Газпром подразделение Барнаул"

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