Работы в проблемном доме на Павловском тракте в Барнауле возобновятся 17 марта

Строительные работы в доме на Павловском тракте, 291, в Барнауле возобновятся во вторник, 17 марта. Прежде – в понедельник – на объект зайдет комиссия, которая проведет контрольные обмеры.

Как сообщается на официальном сайте Барнаула, дом планируют сдать к июню 2020 года. За соблюдением графика будет следить администрация города. Кроме того, чиновники намерены проводить еженедельные рабочие встречи с дольщиками.

Как уже сообщал amic.ru, ранее застройщик – "Барнаулкапстрой" – отодвинул срок сдачи дома почти на четыре года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении уже бывшего генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это генеральный директор поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.