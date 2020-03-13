Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле

Ребенок попал под колеса иномарки в Барнауле. ДТП произошло сегодня утром, 13 марта, на улице Малахова в районе моста на Павловском тракте.

По словам очевидцев, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, девочка жива, ее увезли в больницу. На месте работает экипаж ДПС. Подробности происшествия появятся позже.

Как уже писал amic.ru, сегодня в Барнауле наблюдается сильная гололедица. Водителей призывают быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов. Это касается и самих пешеходов. Инспекторы настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.