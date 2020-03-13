Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле

Ребенок попал под колеса иномарки в Барнауле. ДТП произошло сегодня утром, 13 марта, на улице Малахова в районе моста на Павловском тракте.
По словам очевидцев, девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, девочка жива, ее увезли в больницу. На месте работает экипаж ДПС. Подробности происшествия появятся позже.
Как уже писал amic.ru, сегодня в Барнауле наблюдается сильная гололедица. Водителей призывают быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов. Это касается и самих пешеходов. Инспекторы настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.
Комментарии
Идиоты водятлы.
поверте, пешеходы такие же есть
П.4.5 надо соблюдать.
Пеший в своих травмах и смерти виноват всегда сам
Там же вроде светофор стоит...кто на красный ?
При ДТП на нерегулируемых переходах есть вина и водителя, и пешехода, в разной степени, разумеется. Водители проявляют невнимательность, не беря во внимание момент, что пешеход может не только не спеша подойти к переходу и также пойти по нему, но и выскочить и побежать. А пешеходам иной раз до лампочки, видят ли их водители, тормозят ли, чтобы пропустить. «Я на зебре» - это их максимум.
Вина 100% водителя!!! Суши сухари и готовь мешок денег. Подъезжая к пешеходным переходам, тормозите, вплоть до полной остановки ТС, если ограничена видимость сугробами и т. д.