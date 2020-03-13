Американская биржа закрылась крупнейшим с 1987 года падением

Фондовый рынок США закрылся с рекордным падением со времен "Черного понедельника" 1987 года, обрушившись на 9,99%, свидетельствуют данные торгов.

При открытии биржи 12 марта три основных индекса США опустились на 7%, после чего торговлю автоматически остановили на 15 минут. Однако дальнейшее возобновление торгов также продолжилось падением котировок более чем на 7%.

Биржевые индексы снижаются на фоне падения цен на нефть. Так, нефть марки Brent в ходе неудавшейся конференции ОПЕК+ потеряла треть своей стоимости. Также на рынок влияют коронавирусная пандемия и мероприятия, принимаемые странами для препятствия распространения заболевания. Кроме того, на ситуацию повлиял 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за эпидемии.