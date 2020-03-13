Американская биржа закрылась крупнейшим с 1987 года падением

Фондовый рынок США закрылся с рекордным падением со времен "Черного понедельника" 1987 года, обрушившись на 9,99%, свидетельствуют данные торгов.
При открытии биржи 12 марта три основных индекса США опустились на 7%, после чего торговлю автоматически остановили на 15 минут. Однако дальнейшее возобновление торгов также продолжилось падением котировок более чем на 7%.
Биржевые индексы снижаются на фоне падения цен на нефть. Так, нефть марки Brent в ходе неудавшейся конференции ОПЕК+ потеряла треть своей стоимости. Также на рынок влияют коронавирусная пандемия и мероприятия, принимаемые странами для препятствия распространения заболевания. Кроме того, на ситуацию повлиял 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за эпидемии.
Комментарии
Они сами запустили этот процесс. Не ожидали что он выйдет из под контроля.
10:25
- гость -
Они сами запустили этот процесс
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Саудовская Аравия не примет участия в переговорах технического комитета ОПЕК+, которые были назначены на 18 марта. Об этом сообщили Bloomberg источники в ОПЕК и подтвердил ТАСС представитель делегаций одной из стран картеля.
Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что техкомитет ОПЕК+ соберется 18 марта и Россия планирует участвовать во встрече. «К сожалению, это так, они не будут участвовать», - сказал делегат, добавив, что теперь самом проведение техкомитета «под вопросом».
Представители России примут участие в мартовском заседании, чтобы «продолжать с коллегами мониторить ситуацию», сообщил 11 марта глава Минэнерго Александр Новак. ОПЕК в среду вечером разослала приглашения участникам совещания, которое могло стать последней надеждой на то, что Москва и Эр-Рияд выкурят трубку мира после развала нефтяного союза.
Но решение России отказаться от сокращения добычи в ответ на коронавирус и заявления высших чиновников о том, что Саудовская Аравия стала «слабым звеном» на нефтяном рынке, похоже, не на шутку разозлили королевскую семью.
Сделку по ограничению добычи Эр-Рияд тянул почти в одиночку, перевыполняя свои обязательства и добровольно сокращая производство сверх. Россия же «обманывала» партнеров по ОПЕК, заявил CNN саудовский источник, знакомый с позицией наследного принца Мохаммеда бен Сальмана.
России было «дано много шансов», но теперь принято решение «проявить принципиальность», сказал он. Наказать Москву саудиты попытаются ключевом для РФ европейском нефтяном рынке, которому предложили беспрецедентные в истории скидки - 10,25 доллара к цене Brent.
13.03.2020 10:25
- гость -
дыванный эксперт ага?
Путин в этом деле хорош.
Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Saudi Aramсо обещает европейским НПЗ поставки нефти, которые в три раза превышают обычные по цене не больше 25 долларов за баррель.
Скидки Саудовской Аравии настолько велики, что Arab Light «вытолкнет» Urals и другие потоки нефти «из рациона региональных переработчиков», если их относительная цена также не упадет, говорит Амрита Сен, главный нефтяной аналитик Energy Aspect Ltd.
Снизить цены до уровня Саудовской Аравии России трудно. Комфортный диапзон для нефтяников начинается на уровне 2100 рублей за баррель. При курсе доллара в 75 рублей это 28 долларов. Чтобы опустить цену до 23 долларов, доллар, таким образом, должен взлететь до 91 рубля.
Себестоимость саудовской нефти на порядок ниже - 17 долларов, оценивает стратег ITI Capital Искандер Луцко. Чтобы российкую нефть было добывать так же дешево в пересчете на доллары, рубль придется девальвировать до 123 за доллар.
Очередной мировой кризис.
Сделку по ограничению добычи Эр-Рияд тянул почти в одиночку, перевыполняя свои обязательства и добровольно сокращая производство сверх
1 Россия в опек не входит, как и штаты.
Но саудиты требовали сокращения добычи от нас, увеличивая возможность сша и самих саудитов продавать дармовую нефть с ближнего востока.
2 В этой гонке уже пострадало большое количество стран. А перепроизводство нефти осталось. И тут саудиты прибегнули к способу , которым уже пользовались ранее.
Договорились предварительно с Россией об одном сокращении, а потребовали на встрече сократить в три раза больше. Россия не могда этого себе позволить.
10:42
Но саудиты требовали сокращения добычи,
Договорились предварительно с Россией об одном сокращении, а потребовали на встрече сократить в три раза больше.
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Сохранилось ли какое либо упоминание о этих вопиющих фактах?
С арабами, пиндосами, турками , китайцами практически нельзя договориться. Они нарушают договоренности, как только начинают сомневаться в своей выгоде.
Наши дяди при этом выглядят такими немощными обманутыми мальчиками. Если вы не можете просчитать все последствия для страны, то вы плохие руководители.
И еще, если штаты такая высокотехнологичная и развитая страна, то почему при падении нефти и газа так упала рыночная капитализация их экономики. Вопрос к нашим либералам.
Страны ОПЕК и 11 стран, включая Россию, договорились с 2017 года снизить суточную добычу на 1,8 млн баррелей, конкретно Россия обещала снизить ее на 300 тысяч баррелей. Экспортерам пришлось договориться после многомесячных провальных переговоров, так как цены на нефть упали со 100 долларов до 50, и надо было их поддержать.
Благодаря сделке цены выросли на 15-20 долларов. Российские нефтяники заработали в 2016-2017 годах 700 млрд рублей, а бюджет - 1,7 трлн рублей, говорил министр энергетики Александр Новак.
Выпадения из окон уже были?
10:56
Вы бы лучше изучали "100 блюд из лебеды" , чем интересовались американской капитализацией. Когда США чихнёт, Россия закашляется.
13.03.2020 11:01
России то и придется лечить хворого.Так было не раз.
13.03.2020 11:01
- гость -
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И тебе не хворать, а лебеду сам употребляй.
России то и придется лечить хворого.Так было не раз.
??????????????
Серъезно?))
И когда такое было?
11:11
Коник
Скорее всего он под наркотиками и обитает в альтернативной реальности с альтернативной историей.
13.03.2020 11:01
- гость -
Вы бы лучше изучали "100 блюд из лебеды" , чем интересовались американской капитализацией
не говори мне , что я должен делать , умник.
13.03.2020 10:47
- гость -
С арабами, пиндосами, турками , китайцами практически нельзя договориться. Они нарушают договоренности, как только начинают сомневаться в своей выгоде.
Наши дяди при этом выглядят такими немощными обманутыми мальчиками. Если вы не можете просчитать все последствия для страны, то вы плохие руководители.
--------------------------
Привычка наших дядей в молодости, заходить в трамвай или автобус и там сильно пустить внутренние газы, а потом пулей вылетать из салонов, в мировой политике такой прием не проходит. Вот и получили о@енную зуботычину от тех где такие приемы не проходят.
Обвал фондовых индексов практически на всех мировых биржах привел к падению акций "Роснефти" на 21,4% или на $13 млрд, что с учетом нового курса рубля нокаутировало капитализацию "Роснефти" на 983 миллиарда рублей.
По сути, именно "Роснефть" стала рекордсменом по обвалу своей стоимости.
А вот что примечательно, то на втором месте оказалось второе "национальное достояние" России – "Газпром", акции которого спикировали на 17% с удешевлением монополии на 757 млрд рублей ($11 млрд).
13.03.2020 11:15
- гость -
Телевизор у него на голове
не говори мне , что я должен делать , умник.
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гость, ты будешь это делать, чтобы не помереть от голода., ибо этот начинающийся кризис, только цветочки
Гостю, который выше прогнозирует доллар по 94 руб. Не надо армагеддонить. До этого не дойдёт, а вот диапазон 80-85 руб на короткое время возможно придётся потестировать. Но более вероятно, что ближайшие пару лет нам придётся привыкать к диапазону 70-75. Это и так много, инфляция вырастет с 4% до 6-7%, а по ощущениям - ещё выше. Много что подорожает и корзина потребления 95% граждан России опять изменится в худшую сторону.
увеличивая возможность сша и самих саудитов продавать дармовую нефть
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США сами нефть покупают. Им выгодны низкие цены. Во всей этой истории опять постродает воронеж, т.е. простой народ РФ с которого будут стричь деньги на поддержку сечина
Над седой равниной моря
Ветер тучи собирает.
Между тучами и морем
Гордо реет буревестник,
Чёрной молнии подобный.
................................................
Буря!
Скоро грянет буря!
М. Горький "Песня о буревестнике"