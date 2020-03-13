В Китае рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань высказал мнение, что коронавирусная пандемия может закончиться к июню, пишет New York Post.

При этом, по словам Наньшаня, чтобы достичь победы над болезнью в считанные месяцы, странам необходимо задействовать все свои ресурсы на борьбу с распространением инфекции.

По мнению специалиста, наступление тепла может помочь замедлить распространение коронавируса. Тем не менее, если страны не примут необходимые меры, пандемия может продлиться и дольше.

По данным на пятницу, 13 марта, в мире зарегистрировано 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4625 человек погибли. В России инфицировано 34 человека.