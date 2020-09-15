Корреспондент amic.ru Ирина Савина побывала в Центре доктора Бубновского и выяснила, как там могут помочь людям, которые мучаются от болей в спине и суставах.

"Работая над очередным текстом, я поняла, что все больше становлюсь похожей на труженицу Эмму. Ту самую модель офисного работника, которую воссоздали иностранные ученые-футуристы – затекшая шея, хронические боли в спине, отекшие ноги и другие "приятные" ощущения стали постоянными спутниками. Превращаться в сутулое болезненное существо в мои планы не входило, и я решила объявить войну гиподинамии. Моим особым личным пунктом был профессиональный – медицинский подход. Поэтому я лично решила посмотреть и протестировать Центр доктора Бубновского в Барнауле.

Сбор данных – от А до Я

В Барнауле центр Бубновского работает восемь лет. За это время здесь смогли помочь уже 4500 пациентам. Надеюсь, и мой случай не станет исключением. Записавшись предварительно у администратора на консультацию к врачу, я пришла в назначенный срок. В центре меня уже ждали – нельзя терять драгоценного времени, поскольку первый визит расписан буквально по минутам.

Консультация длилась около полутора часов (если у пациента серьезные проблемы – она может занять и больше времени). Первым делом врач-кинезитерапевт (человек, который лечит боли в спине, суставах и т.д.) оформляет амбулаторную карту и проводит полный сбор истории заболеваний, а также всех сопутствующих патологий, из-за которых я обратилась в Центр.

"В наше время крайне редко обращаются с монопатологией (одна болезнь). Если есть жалобы на боли в спине, то, как правило, имеются проблемы и с коленями, нередко "бонусом" идет высокое давление и многое другое. Поэтому очень важно вычленить главное, но при этом не пропустить моменты, которые будут влиять на подбор терапевтической программы. Если нас что-то смутит – отправим на дополнительное обследование", – предупреждает главный врач Центра Максим Панов.

Все показатели текущего состояния – давление, пульс, а также рост и вес – врач заносит в амбулаторную карту.

После сбора необходимой информации кинезитерапевт приступает к миофасциальной диагностике. Ее проводят по запатентованной методике Сергея Бубновского, которая позволяет обнаружить даже скрытые заболевания костно-мышечной системы. Причем за очень короткое время. Тестирование моего опорно-двигательного аппарата заняло не более семи минут и выявило слабые зоны – буквально "забетонированный" грудной отдел и напряженную шею. В категорию проблемных попали и поскрипывающие тазобедренные суставы.

"Мы осматриваем пациента полностью. Как любит говорить основатель нашего Центра доктор Бубновский – не бывает одинаковых пациентов и одинакового диагноза, с одним и тем же диагнозом пациенты будут проявлять себя по-разному. Именно поэтому мы делаем акцент на индивидуальность", – поясняет главный врач Центра Максим Панов.

Ха – на выдохе

Следующий пункт моего назначения – зал реабилитации, где по предписанию врача инструктор-методист проведет функциональную мышечную экспертизу. Его задача – выяснить, в каком темпе и режиме я смогу работать, а также определить – присутствуют ли у меня ограничения объема движений и мышечная недостаточность.

Первым делом инструктор научил меня правильно дышать. В Центре доктора Бубновского этому, казалось бы, привычному всем навыку уделяют большое значение.

"Важно дышать животом, а точнее – диафрагмой. Основной технический элемент диафрагмального дыхания при упражнениях с нагрузкой или при растяжках – звук "ха" на выдохе, он дает анальгезирующий, то есть обезболивающий эффект", – объяснил мне инструктор Станислав, контролируя, насколько успешно я справляюсь с этим процессом.

После того как правильное дыхание освоено – время приступать к физическим нагрузкам. Меня сразу предупредили: наличие бутылочки с водой – обязательное условие тренировки.

"Дело в том, что во время выполнения силовых упражнений на выходе сосуды головного мозга теряют воду. При длительном выполнении упражнений дегидратация может вызвать утомление и головокружение", – говорит инструктор.

Поскольку метод кинезитерапии подразумевает лечение движением, то его основу составляют занятия на специальных тренажерах по индивидуальной программе, которую разработал для меня кинезитерапевт.

Многофункциональный тренажер – это тоже изобретение доктора Бубновского. МТБ создан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы. Он помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии – то есть снятия осевой нагрузки с позвоночника и суставов. Занятия на тренажере, который имеет несколько различных модификаций, нормализуют кровообращение, снимают боли и устраняет отеки и спазмы. Другими словами – тренажер возвращает мышцам силу и эластичность и помогает устранить те самые симптомы, которые мучают всех сподвижников малоподвижного образа жизни.

В моем случае писк восторга вырвался на тренажере, позволяющем грудной клетке раскрыться, а мне, что называется, вдохнуть полной грудью. Массу удовольствия доставили движения, где тазобедренным суставам пришлось поработать по полной программе. Ну и вишенкой на торте можно назвать упражнения антигравити – ногами вверх. Глоток свежих ощущений, а самое главное – польза для нижних конечностей, обеспечена!

Функциональная мышечная экспертиза (а для меня – экспресс-тренировка) заняла около 30 минут. Все это время инструктор объяснял и ставил технику выполнения упражнения, контролировал мое самочувствие, проверял, пью ли я воду, и фиксировал все реакции (жалоб, к счастью, не возникло).

После этого меня снова проводили к врачу с результатами функциональной мышечной экспертизы. Кинезитерапевт сопоставил их с анамнезом (историей заболеваний), своим обследованием и определил дальнейшую тактику и ее акценты.

"Всегда расписывается индивидуальная программа – шаблонов нет. Основное лечение делится на циклы. Каждый состоит из 12 занятий. Таким образом, полный курс реабилитации составит 36 занятий. Все лечение проходит в зале кинезитерапии под контролем инструктора-методиста", – говорит главный врач Центра Максим Панов.

Меня заверили, что врач в процессе будет контролировать и корректировать программу лечения. Дополнительные осмотры проходят после окончания одного цикла и перед началом нового. При необходимости встреча с врачом может произойти и раньше.

Что можно назвать неоспоримыми плюсами Центра доктора Бубновского?

– Лечение происходит с помощью движения, без использования "волшебных таблеток". Качество жизни от этого только в плюсе.

– Во главе угла – индивидуальный подход. Программы составляются с учетом особенностей конкретного пациента.

– Методика успешно работает уже 34 года. Каждый год специалисты обучаются, совершенствуя методики и подходы.

– Центр доктора Бубновского работает по медицинской лицензии. Все лечение проходит под медицинским контролем.

– Нет ограничений по возрасту. Самому взрослому пациенту Центра – 84 года, самому молодому – 8 лет. Специалисты работают даже с четырехлетними малышами.

– Спектр заболеваний, с которыми могут помочь в Центре доктора Бубновского, обширен: остеохондроз, грыжи и протрузии позвонков, артрозы крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой), хронические боли в спине, сколиоз, плоскостопие, варикоз, подагра и многое другое. В Центре помогут подготовить пациента к эндопротезированию крупных суставов и помочь восстановиться после операции. В том числе и после операций на позвоночнике, установки металлоконструкций, удаления грыж, замене межпозвонковых дисков, компрессионных переломах позвоночника.

"Малоподвижный образ жизни привел к тому, что контингент наших пациентов очень помолодел. Если пять лет назад к нам в основном приходили женщины 50-55+, то сегодня это уже дамы 40+", – отмечает главный врач Центра доктора Бубновского в Барнауле.

Чтобы не попасть в число "счастливчиков" с синдромом офисного работника, стоит начать двигаться уже сейчас – не дожидаясь боли.

Центр Доктор Бубновского в Барнауле

Адрес: ул. Пролетарская, 12

Телефон: 8-3852-55-65-88

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