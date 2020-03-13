Барнаульского осмотрщика-ремонтника осудили условно

Старший осмотрщик-ремонтник вагонов парка "Промышленная" предстал перед судом. Подробности сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что с января по октябрь 2019 года мужчина на станции Барнаул получал взятки через посредника. В общей сложности 27 тысяч рублей. Таким образом, вагоны освобождались от простоя, а собственники груза не несли убытки.

Осмотрщика задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года условно. Также злоумышленнику предстоит заплатить штраф в размере 54 тысяч рублей.