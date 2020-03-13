Зараженные птичьим гриппом лебеди могут прилететь на Алтай

Случаи птичьего гриппа выявили у лебедей-шипунов в пяти локациях на территории КНР. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал орнитолог Алексей Эбель.

По его словам, в ближайшее время птицы полетят прямиком на север, в том числе и в степи Алтайского края. При этом Эбель напомнил, что сезон весенней охоты не за горами.

Как уже сообщал amic.ru, прием заявлений на добычу боровой дичи и гусей на Алтае стартует 17 марта. Разрешения традиционно будут выдавать в Минприроды региона. В ведомстве сообщили, что этой весной охотиться разрешат в общедоступных угодьях Мамонтовского, Ребрихинского, Каменского, Курьинского и Рубцовского районов.