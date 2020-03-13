Стало известно, сколько россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ

Аналитики онлайн-сервиса "Дом Mail.ru" выявили число россиян, удовлетворенных качеством ЖКХ. Результатами исследования поделилось РИА "Новости".

Так, согласно опросу, только 3% россиян полностью удовлетворены услугами ЖКХ. При этом 73% респондентов не устраивает качество услуг, а каждый четвертый (24%) видит определенные недостатки, но в целом удовлетворен работой служб ЖКХ.

Также опрос показал, что более половины респондентов (55%) платят за услуги ЖКХ свыше пяти тысяч рублей в месяц, а треть опрошенных заявила о расходах от трех до пяти тысяч рублей в месяц. Остальные платят не более трех тысяч. Однако почти половина опрошенных (49%) заявили о неоправданно высоких ценах на услуги ЖКХ.

Кроме того, стало известно, какие коммунальные услуги в России – самые качественные. Так, по мнению респондентов, лучше всего в их городе работает отопление (18%), водоснабжение (18%), канализация (14%), газоснабжение (12%), вывоз мусора (15%). Хуже всего обстоят дела с техническим обслуживанием домов (51% недовольных), качеством воды (37%), отсутствием капитального (34%) и косметического (34%) ремонта, наличием насекомых в домах (20%) и старыми лифтами (19%).

Отмечается, что опрос проводился в начале марта. В нем участвовали более 12,5 тысячи человек по всей России.