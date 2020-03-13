Сбитой на улице Малахова в Барнауле девочке понадобилась госпитализация

11-летнюю девочку, которая попала утром под колеса иномарки, пришлось госпитализировать. Об этом amic.ru сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула.
Напомним, ребенок пострадал сегодня утром, 13 марта. Инцидент произошел на улице Малахова в районе дома № 123. 46-летний водитель Mazda наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ГИБДД в очередной раз просят водителей быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов, учитывать гололедицу. Также инспекторы напомнили, что у школьников совсем скоро начинаются весенние каникулы, что тоже требует от автомобилистов повышенной концентрации.
Все это касается и самих пешеходов. В ГИБДД настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.
Комментарии
ГИБДД настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.
Слабо их месяцок поштрафовать за нарушение п 4.5?
Нужно водятлов за сбитых пешеходов на ПП судить как за покушение на убийство как минимум, потому как водятлы осознанно не собираются пропускать пешеходов!!!
да. там водятлы несутся не тормозя
13.03.2020 12:09
месный
да да. и примером тому сбитая несколько дней назад тепловозом дура, которая переходила железнодорожные пути хрен знает где, воткнув уши наушники и накинув на голову капюшончик
потому как водятлы осознанно не собираются пропускать пешеходов
Доказуха есть?
13.03.2020 12:15
- гость -
Забьемся на ящик коньяка что все остановятся и пропустят,если выполню п.4.5?
В течении двух часов буду туда сюда переходить
Культура у наших пеших оставляет желать лучшего! Мало того что по пешику как по Бродвею прогуливаются, да ещё тупят жёстко. Полагаю, что осуждающие водителей коментаторы - нифига не водители сами!
13.03.2020 12:09
месный
Вчера, иду по тротуару вдоль дороги. Впереди молодой человек, фейсом, руками и мозгами в телефоне... Не доходя до пешеходного перехода метра 3-4, резко повернувшись, не смотря по сторонам начинает переходить дорогу. Машина останавливается примерно в метре от него, а этот пешкодятел начинает орать на водителя почему тот прет когда переходят дорогу и водитель обязан пропустить пешехода.., и пошел дальше, как так и положено!
13.03.2020 12:51
- гость
Ноги ломать таким битой
13.03.2020 12:27
Коник
Канечна есть - ПП видно с достаточного расстояния, чтобы принять меры для остановки перед ним.
13.03.2020 12:56
Коник
Права отбирать у таких как ты пожизненно!
У меня только один вопрос и адресован он проектировщикам. Почему дорожная инфраструктура позволяет водителю разгоняться до скорости, не позволяющей ему своевременно реагировать на ситуацию на дороге?
А к ГИБДД у меня другой вопрос. Вы что серьезно думаете что это безопасно, переходить дорогу по пешеходному переходу где по факту не нарушая правил можно ехать со скоростью 80 км/ч?! Да вы хоть знаками там и камерами всё увешайте, а трупы все равно собирать будете, потому что вы казённые формалисты, можете себе позволить работать как попало.
да. там водятлы несутся не тормозя
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немного не в том месте, что на фото, но замечал такой момент. если ехать в сторону власихинской, под мостом может быть сильно скользко, хотя везде лед уже растаял. ситуация усугубляется наклоном перед пешеходным переходом
так что я тут с АБОРИГЕНом солидарен, наша автопромышленность должна выпускать автомобили, которые конструктивно не способны ехать быстрее 30км/ч
надо еще запретить пешеходам разговаривать по телефону, когда они переходят дорогу
ПП видно с достаточного расстояния
И?дальше что?
Едешь,никого не трогаешь,ПП пустой,пару метров остается выламывыется неожиданно баранаход с уверенность что я бог и смогу остановить авто мгновенно))
Вы что серьезно думаете что это безопасно, переходить дорогу по пешеходному переходу где по факту не нарушая правил можно ехать со скоростью 80 км/ч?!
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ошибочка. 60.0001км/ч уже нарушение. только штраф за это не предусмотрен
решение существует. штрафовать уже за превышение 60км/ч, но я думаю, никому из водителей это не понравится. потому, что АБОРИГЕН, Вы точно не будете ездить по трассе 90км/ч
13.03.2020 12:38
- гость -
Культура?! Серьезно?! Запомни раз и навсегда мой юный анонимный друг, дорожное движение должно быть организованно таким образом, чтобы не зависеть ни от какой культуры, вероисповедания и политических взглядов водителей и пешеходов.
13.03.2020 13:39
гiсть
ага,и водятлам тоже запретить и разговаривать,и в ватсапчиках чирикать
13.03.2020 13:41
гiсть
Речь не о трассе, речь о городе. Ошибочка это считать нарушением то, за что не предусмотрен штраф. Именно это ошибочка и ведет к генерации трупиков на дорожках в городочках.
Едешь,никого не трогаешь,ПП пустой,
сколько дешевого раздутого трагизма...
пешехода вне пп там видно еще на тротуаре
и именно для таких ситуаций и минимизации ущерба правила требуют снижения скорости перед пп,вне зависимости есть там кто или нет
13.03.2020 13:47
- гость -
То, что вы коня кирзовым сапогом под хвост гоните - это правильно. Но правила не требуют обязательного снижения скорости или остановки перед ПП. В 14 разделе ПДД все понятно расписано.