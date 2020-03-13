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Сбитой на улице Малахова в Барнауле девочке понадобилась госпитализация

, ИА "Амител"
Ребенок получил травмы
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

11-летнюю девочку, которая попала утром под колеса иномарки, пришлось госпитализировать. Об этом amic.ru сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула.

Напомним, ребенок пострадал сегодня утром, 13 марта. Инцидент произошел на улице Малахова в районе дома № 123. 46-летний водитель Mazda наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД в очередной раз просят водителей быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов, учитывать гололедицу. Также инспекторы напомнили, что у школьников совсем скоро начинаются весенние каникулы, что тоже требует от автомобилистов повышенной концентрации.

Все это касается и самих пешеходов. В ГИБДД настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.03.2020 11:56
Коник

ГИБДД настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.

Слабо их месяцок поштрафовать за нарушение п 4.5?

13.03.2020 12:09
месный

Нужно водятлов за сбитых пешеходов на ПП судить как за покушение на убийство как минимум, потому как водятлы осознанно не собираются пропускать пешеходов!!!

13.03.2020 12:15
- гость -

да. там водятлы несутся не тормозя

13.03.2020 12:20
- гость -

13.03.2020 12:09
месный

да да. и примером тому сбитая несколько дней назад тепловозом дура, которая переходила железнодорожные пути хрен знает где, воткнув уши наушники и накинув на голову капюшончик

13.03.2020 12:27
Коник

потому как водятлы осознанно не собираются пропускать пешеходов

Доказуха есть?

13.03.2020 12:30
Коник

13.03.2020 12:15
- гость -

Забьемся на ящик коньяка что все остановятся и пропустят,если выполню п.4.5?
В течении двух часов буду туда сюда переходить

13.03.2020 12:38
- гость -

Культура у наших пеших оставляет желать лучшего! Мало того что по пешику как по Бродвею прогуливаются, да ещё тупят жёстко. Полагаю, что осуждающие водителей коментаторы - нифига не водители сами!

13.03.2020 12:51
- гость -

13.03.2020 12:09
месный
Вчера, иду по тротуару вдоль дороги. Впереди молодой человек, фейсом, руками и мозгами в телефоне... Не доходя до пешеходного перехода метра 3-4, резко повернувшись, не смотря по сторонам начинает переходить дорогу. Машина останавливается примерно в метре от него, а этот пешкодятел начинает орать на водителя почему тот прет когда переходят дорогу и водитель обязан пропустить пешехода.., и пошел дальше, как так и положено!

13.03.2020 12:56
Коник

13.03.2020 12:51
- гость

Ноги ломать таким битой

13.03.2020 13:23
месный

13.03.2020 12:27
Коник

Канечна есть - ПП видно с достаточного расстояния, чтобы принять меры для остановки перед ним.

13.03.2020 13:24
месный

13.03.2020 12:56
Коник

Права отбирать у таких как ты пожизненно!

13.03.2020 13:28
АБОРИГЕН

У меня только один вопрос и адресован он проектировщикам. Почему дорожная инфраструктура позволяет водителю разгоняться до скорости, не позволяющей ему своевременно реагировать на ситуацию на дороге?
А к ГИБДД у меня другой вопрос. Вы что серьезно думаете что это безопасно, переходить дорогу по пешеходному переходу где по факту не нарушая правил можно ехать со скоростью 80 км/ч?! Да вы хоть знаками там и камерами всё увешайте, а трупы все равно собирать будете, потому что вы казённые формалисты, можете себе позволить работать как попало.

13.03.2020 13:38
гiсть

да. там водятлы несутся не тормозя
---
немного не в том месте, что на фото, но замечал такой момент. если ехать в сторону власихинской, под мостом может быть сильно скользко, хотя везде лед уже растаял. ситуация усугубляется наклоном перед пешеходным переходом

так что я тут с АБОРИГЕНом солидарен, наша автопромышленность должна выпускать автомобили, которые конструктивно не способны ехать быстрее 30км/ч

13.03.2020 13:39
гiсть

надо еще запретить пешеходам разговаривать по телефону, когда они переходят дорогу

13.03.2020 13:40
Коник

ПП видно с достаточного расстояния

И?дальше что?
Едешь,никого не трогаешь,ПП пустой,пару метров остается выламывыется неожиданно баранаход с уверенность что я бог и смогу остановить авто мгновенно))

13.03.2020 13:41
гiсть

Вы что серьезно думаете что это безопасно, переходить дорогу по пешеходному переходу где по факту не нарушая правил можно ехать со скоростью 80 км/ч?!
----
ошибочка. 60.0001км/ч уже нарушение. только штраф за это не предусмотрен
решение существует. штрафовать уже за превышение 60км/ч, но я думаю, никому из водителей это не понравится. потому, что АБОРИГЕН, Вы точно не будете ездить по трассе 90км/ч

13.03.2020 13:43
АБОРИГЕН

13.03.2020 12:38
- гость -
Культура?! Серьезно?! Запомни раз и навсегда мой юный анонимный друг, дорожное движение должно быть организованно таким образом, чтобы не зависеть ни от какой культуры, вероисповедания и политических взглядов водителей и пешеходов.

13.03.2020 13:44
- гость -


13.03.2020 13:39
гiсть
ага,и водятлам тоже запретить и разговаривать,и в ватсапчиках чирикать

13.03.2020 13:46
АБОРИГЕН

13.03.2020 13:41
гiсть
Речь не о трассе, речь о городе. Ошибочка это считать нарушением то, за что не предусмотрен штраф. Именно это ошибочка и ведет к генерации трупиков на дорожках в городочках.

13.03.2020 13:47
- гость -

Едешь,никого не трогаешь,ПП пустой,
сколько дешевого раздутого трагизма...
пешехода вне пп там видно еще на тротуаре
и именно для таких ситуаций и минимизации ущерба правила требуют снижения скорости перед пп,вне зависимости есть там кто или нет

13.03.2020 13:52
- гость -


13.03.2020 13:47
- гость -

То, что вы коня кирзовым сапогом под хвост гоните - это правильно. Но правила не требуют обязательного снижения скорости или остановки перед ПП. В 14 разделе ПДД все понятно расписано.

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