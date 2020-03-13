Сбитой на улице Малахова в Барнауле девочке понадобилась госпитализация

11-летнюю девочку, которая попала утром под колеса иномарки, пришлось госпитализировать. Об этом amic.ru сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула.

Напомним, ребенок пострадал сегодня утром, 13 марта. Инцидент произошел на улице Малахова в районе дома № 123. 46-летний водитель Mazda наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД в очередной раз просят водителей быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов, учитывать гололедицу. Также инспекторы напомнили, что у школьников совсем скоро начинаются весенние каникулы, что тоже требует от автомобилистов повышенной концентрации.

Все это касается и самих пешеходов. В ГИБДД настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.