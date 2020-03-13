Кассир "Марии-Ра" спас троих человек от гибели в огне на Алтае

В Горно-Алтайске кассир местного супермаркета спас от гибели на пожаре троих человек, в том числе беременную женщину, сообщают в МЧС по Республике Алтай.

Сергей Ардиматов, который работает в магазине "Мария-Ра", возвращался с сестрой из Горно-Алтайска на такси домой в село Алферово. По пути Сергей обратил внимание на пламя, возвышающееся над домами, и попросил водителя поехать в сторону огня.

Оказалось, горит веранда двухквартирного частного дома. В это время жильцы одной из квартир уже пытались потушить пожар самостоятельно. Тем временем Ардиматов бросился в огонь спасать жителей второй половины дома, а его сестра вызвала пожарную бригаду.

Зайти в помещение мужчина не смог: вход уже горел, валил густой дым. Из дома доносились крики. Внутри находились беременная женщина с мужем и двухлетним ребенком. Во время пожара они проснулись, и мужчина пытался выбить окно, но не мог найти подходящий предмет. Тем временем на помощь пришел Сергей и взломал окно кувалдой, и тем самым спас погорельцев. Он проводил семью в такси, чтобы они согрелись, так как были раздеты. Через несколько минут прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Его площадь оценили в 75 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

Местные власти решают вопрос о награждении Сергея Ардиматова за проявленную смелость.