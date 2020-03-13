Депутаты Алтайского краевого Заксобрания получили внутреннюю инструкцию о необходимости пройти медосмотр после возвращения из зарубежных стран. Портал amic.ru ознакомился с документом и узнал, кто из депутатов недавно вернулся из-за границы.

"Депутатам АКЗС, их помощникам, прибывшим из зарубежных стран, принять меры к прохождению медосмотра", – сказано в документе.

Также посетить врача до выхода на работу посоветовали работникам АКЗС: сотрудникам комитетов, фракций и остальных отделов.

Как удалось выяснить amic.ru, недавно из отпусков вернулись справедливоросс Александр Молотов и единоросс Анатолий Вытоптов.

Если в АКЗС только рекомендуют, то в Госдуме пошли на более жесткие меры: около десяти депутатов ГД отправили на карантин по коронавирусу после того, как один из них проигнорировал требование медиков и несколько дней посещал заседания.