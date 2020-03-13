Депутаты Алтайского краевого Заксобрания получили внутреннюю инструкцию о необходимости пройти медосмотр после возвращения из зарубежных стран. Портал amic.ru ознакомился с документом и узнал, кто из депутатов недавно вернулся из-за границы.
"Депутатам АКЗС, их помощникам, прибывшим из зарубежных стран, принять меры к прохождению медосмотра", – сказано в документе.
Также посетить врача до выхода на работу посоветовали работникам АКЗС: сотрудникам комитетов, фракций и остальных отделов.
Как удалось выяснить amic.ru, недавно из отпусков вернулись справедливоросс Александр Молотов и единоросс Анатолий Вытоптов.
Если в АКЗС только рекомендуют, то в Госдуме пошли на более жесткие меры: около десяти депутатов ГД отправили на карантин по коронавирусу после того, как один из них проигнорировал требование медиков и несколько дней посещал заседания.
Комментарии
Наверняка у кого-нибудь из них трипер обнаружится, или ещё какая болезнь неприличная.
Как сообщила пресс служба Кремля в случае пандемии короновируса в России наподобие Итальянской или Китайской в России погибнет до 10 млн человек. В опасности осложнений находятся лица возрастом от 40 лет до 50 лет. В особой опасности находятся люди старше 60 лет, смертность от короновируса в этой возрастной категории составляет до 70%.
А зачем они за границу ездят? Там отдыхать лучше или опыт перенимают? Сделайте у нас жизнь прекрасной и отдыхайте в России.