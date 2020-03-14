Начни с себя. В Барнауле пройдет благотворительный тренинг для женщин

У жительниц Барнаула есть возможность посетить уникальный благотворительный женский тренинг, который состоится 28 марта 2020 года. Тема тренинга: "Как остаться женственной хранительницей очага, верной женой и прекрасной матерью, когда хочется заниматься карьерой и реализовывать свои творческие потенциалы".

Мероприятие будет проходить в обновленном пространстве на третьем этаже библиотеки им. В.Я. Шишкова. Организаторы – благотворительный фонд "Облака" и известная барнаульская художница и консультант по личностному росту Елена Карлова.

В программе женского тренинга запланировано выступление не только Елены Карловой, но и еще одного спикера и попечителя фонда "Облака" Марины Балабиной. Марина Балабина успешно руководит агентством образования FBR, которое организует бизнес-тренинги в городе с лучшими российскими спикерами, такими как Игорь Манн и Максим Батырев. Перед выступлением Марина расскажет о новой трансформационной игре, которую она привезла недавно в Барнаул.

Все вырученные средства с продажи билетов будут направлены на поддержку программы фонда "Облака" "Поддержи чемпиона". Стоимость билетов от 849 руб. Всего 150 билетов. Купить билет можно до 27 марта.

Запись на тренинг по WhatsApp: +7-960-961-2442

Что такое "Женский клуб"?

С 2017 года Елена Карлова начала регулярно проводить тренинги для женщин фонда "Облака", оказавшихся в сложной ситуации. Этот "Женский клуб" стал местом, где женщины могут не только получить психологическую помощь, но и развить свои способности, почувствовать в себе силу. Целый год каждую неделю Елена проводила занятия, на которых обсуждались вопросы семейных взаимоотношений, кризисные точки женщин и другие важные темы.

В 2018 году клуб начал расти, так как многие жительницы города захотели принимать участие в тренингах Елены Карловой, двери клуба открыли для всех желающих. Сейчас в нем насчитывается более 200 участниц. Расходы на организацию еженедельных встреч стали увеличиваться, поэтому было принято решение сделать занятия платными, а вырученные деньги направлять на программы помощи фонда "Облака".

За 2019 год Елена Карлова с проданных билетов на тренинги передала более 300 тыс. рублей для помощи малообеспеченным семьям.

Женский тренинг "Как остаться женственной хранительницей очага, верной женой и прекрасной матерью, когда хочется заниматься карьерой и реализовывать свои творческие потенциалы"

Дата: 28 марта

Время: 10:00-14:00

Место проведения: ул. Молодежная, 5, библиотека им. В.Я. Шишкова, 3 этаж

Телефон для записи: +7-960-961-2442