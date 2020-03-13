Барнаульская легкоатлетка присоединилась к флешмобу #язаслуживаюолимпиаду

Российские легкоатлеты запустили в социальных сетях флешмоб #IdeserveOlympics (#язаслуживаюолимпиаду). К акции присоединилась и спортсменка из Барнаула Полина Миллер.

Напомним, ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила, что число российских легкоатлетов в нейтральном статусе на крупных международных стартах, таких как чемпионат Европы-2020 или Олимпийские игры в Токио, будет ограничено десятью спортсменами.

При этом однодневных стартов это не коснется, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатит штраф в пять миллионов долларов до лета 2020 года.

Совет World Athletics 22 ноября 2019 года рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения такого статуса.

Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года. Напомним, тогда Россию отстранили от международных легкоатлетических соревнований. С тех пор отечественные спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом.