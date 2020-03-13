Успешных руководителей в области образования будут готовить в АлтГУ

Институт педагогического образования Алтайского государственного университета открывает программу магистратуры "Образовательное предпринимательство". Она направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в системе малого бизнеса образовательной отрасли. Выпускники смогут внедрять рыночные принципы в деятельность образовательных организаций, улучшить качество и увеличить объем образовательных услуг в Алтайском крае.

Обучаться по программе могут педагоги и управленческие работники школ и учреждений дополнительного образования детей, представители малого бизнеса, выпускники бакалавриата различных высших учебных заведений, а также все, кто:

осознает важность удовлетворения все возрастающих потребностей, интересов, увлечений детей и невозможность в полной мере решить данную задачу в условиях ограниченного бюджетного финансирования;

хочет научиться генерировать инновационные педагогические идеи и на их основе создавать и продвигать образовательные бизнес-проекты;

испытывает потребность личного участия в инновационном обновлении современной школы;

планирует осуществлять коммерциализацию своих авторских приемов и методик;

стремится обеспечить инвестиционную привлекательность открываемых частных образовательных услуг.

"Обучение в магистратуре по этой программе формирует новый тип современного педагога, который обладает предпринимательскими компетенциями, проектным, инновационным мышлением. Он способен создавать и реализовывать предпринимательские проекты в образовательной сфере, инициировать и успешно реализовывать частные образовательные услуги. Такой педагог будет высококонкурентным и особенно востребованным сегодня на рынке труда", – говорит доктор педагогических наук, директор Института педагогического образования АлтГУ Ольга Морозова.

"Образовательное предпринимательство" – это уникальная программа, которая по содержанию интегрирует знания основ предпринимательской деятельности и инновационной педагогики, формирует у выпускников готовность к предпринимательской деятельности в сфере образования.

В программу входят дисциплины:

инновационные процессы в образовании;

российский и зарубежный опыт государственно-частного партнерства в сфере образования;

инновации как инструмент предпринимательской деятельности в образовании;

развитие предпринимательской деятельности на рынке образовательных услуг;

репетиторство как форма обучения и образовательная услуга;

домашнее образование;

технология проектирования образовательных продуктов и услуг;

маркетинговый анализ в сфере образования;

инновационный менеджмент в образовании; PR и GR образовательных продуктов и услуг.

"Частная школа обладает своей спецификой в том смысле, что это всегда инновационная школа. Чтобы оправдать ожидания детей и их родителей, педагоги должны обладать опытом инновационной деятельности, с помощью которого этот проект можно будет сделать не только инвестиционно привлекательным, но и заинтересовать новизной его содержания различных участников образовательного процесса. Магистерская программа "Образовательное предпринимательство", на наш взгляд, призвана подготовить таких успешных учителей и руководителей", – говорит директор Барнаульской классической частной школы Ольга Исаева.

Условия поступления и обучения в магистратуре можно посмотреть на сайтах abiturient.asu.ru и ipo.asu.ru, а также узнать по телефону 8(3852) 29-12-85 или e-mail: kpvshiot@ms.asu.ruПриемная комиссия АлтГУ

г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 104, тел.: +7(3852) 29-12-22;

e-mail: prcom@asu.ru

Сайт: abiturient.asu.ru