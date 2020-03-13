Это вам не "Эксель". Старшеклассники Барнаула посоревнуются в знаниях информатики

в АлтГТУ 21 марта состоятся V Региональные соревнования в области информационной безопасности AltaySchoolCTF-2020. Турнир проводится среди команд старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных организаций города Барнаула и Алтайского края.

Соревнования формата Capture The Flag (CTF – захват флага) проводятся в соответствии с международными правилами: за определенное время команда решает несколько десятков заданий из различных областей информатики и защиты информации. Задания объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, веб-технологии и т.д.

Свое участие в соревнованиях подтвердили команда гимназии № 74 Барнаула "Матрешки", команда колледжа АГУ CrashBand, команда Барнаульского педагогического колледжа MonstersUniversity, команда лицея "Сигма" "Банан", команда Алтайского промышленно-экономического колледжа Invul:S, команда гимназии № 42 Drujo4ki_Pirojo4ki и команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа "Фиксики".

Все участники соревнований получат сертификаты, а победителей наградят дипломами трех степеней. Команде, занявшей первое место, присваивается звание "Победитель AltaySchoolCTF-2020".

Организаторами соревнований AltaySchoolCTF выступают: ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), факультет информационных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова", CTF – команда АлтГТУ SharLike. Поддержку мероприятию оказывают Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края.

Партнеры мероприятия – группа компаний "БТП", комитет АлтТПП по информационным технологиям и ООО "НТЦ Галэкс".

Подать заявку на соревнования можно через специальную форму регистрации.

Заявки на участие принимаются до 15 марта включительно.

К участию допускаются команды не более чем из пяти учащихся одной образовательной организации.