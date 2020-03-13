Депутаты и активисты партии "Единая Россия" объяснят жителям Алтайского края суть и значение поправок в Конституцию. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько.

"Чтобы волеизъявление было действительно осознанным, люди должны понимать, что именно им предлагается изменить в стране, как будет перенастроена система власти, какие ценности станут определяющими. И если эта информация будет донесена объективно, то и результаты голосования будут показательными, в чем, думаю, заинтересованы все", — сказал Голобородько.

ЕР проведет сотни встреч с населением, где расскажет, какие именно поправки будут внесены в Основной закон страны и что они изменят, где и как можно проголосовать.

"Очевидно, что Конституция стала конкретнее по ряду значимых направлений. В Основном законе уделено внимание идеологическим основам, социальным гарантиям и совершенствованию механизмов государственного управления.Документ открывает новую страницу в развитии нашей страны, что на сегодняшний день очень важно", — отметил руководитель исполкома партии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день станет выходным по всей стране.