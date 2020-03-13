Депутаты и активисты партии "Единая Россия" объяснят жителям Алтайского края суть и значение поправок в Конституцию. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько.
"Чтобы волеизъявление было действительно осознанным, люди должны понимать, что именно им предлагается изменить в стране, как будет перенастроена система власти, какие ценности станут определяющими. И если эта информация будет донесена объективно, то и результаты голосования будут показательными, в чем, думаю, заинтересованы все", — сказал Голобородько.
ЕР проведет сотни встреч с населением, где расскажет, какие именно поправки будут внесены в Основной закон страны и что они изменят, где и как можно проголосовать.
"Очевидно, что Конституция стала конкретнее по ряду значимых направлений. В Основном законе уделено внимание идеологическим основам, социальным гарантиям и совершенствованию механизмов государственного управления.Документ открывает новую страницу в развитии нашей страны, что на сегодняшний день очень важно", — отметил руководитель исполкома партии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день станет выходным по всей стране.
Комментарии
пусть объяснят как это они аннулировали сроки президентства путина.
Будут нагло врать населению и вводить его в заблуждение - иначе эта братва не умеет. Да и что тут разъяснять - через определенное время выяснится, что опять был махровый культ личности, беззаконие - но тогда этого не понимали...
Объясните тогда и то, что голосование за поправки не законно, нигде не прописано, нижнего порога явки нет, за фальсификации наказаний не будет!!! Будет очередной захват власти, или как это понимать?
Работают на опережение. Надо быстрее налить говна в уши электорату, пока кто то не налил своего. Партия давно изжила себя и сами это знают, но делают вид, что не понимают.
А напечатать в общем доступе все поправки к Конституции слабо. Даже ельцинскую Конституцию всю от начала до конца печатали в газетах (с продолжением в нескольких номерах). Почему мы должны скопом голосовать за то чего не видели...
Ну а что?! По вертикали власти инструкцию спустили.Кому что и как говорить. Вот и будут глупому населению глаза раскрывать, ибо они невежды и не имеют соответствующего образования. Матерые в стороне постоят, а вот такие зеленные (Денис Голобородько) в бой, пусть с народом шкуру свою потрут, опыта наберутся