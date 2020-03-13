Около двух миллиардов рублей получат учителя Алтайского края за классное руководство

Почти два миллиарда рублей поступит в Алтайский край на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на заявление в региональном Министерстве образования и науки.

Так, в ходе традиционного выездного дня министерства министр образования и науки края Максим Костенко встретился в Бийске с сотрудниками образовательных организаций города и рассказал о приоритетных задачах ведомства.

"В 2020 году мы решаем вопрос удержания средней заработной платы на уровне четвертого квартала 2019 года и присоединяем к этому выплаты по классному руководству", – отметил министр.

В Министерстве образования и науки региона пояснили, что в четвертом квартале 2020 года в Алтайский край будет направлено порядка 500 миллионов рублей, а в целом по инициативе президента на выплаты за классное руководство будут инвестированы почти два миллиарда рублей в год.