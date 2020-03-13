Вот и погрузился. 237 тысяч рублей похитили у жителя Алтайского края

Житель Камня-на-Оби стал жертвой мошенника, который похитил у него 237 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, житель Камня-на-Оби нашел в интернете объявление о продаже погрузчика. Позвонив продавцу, горожанин договорился об условиях приобретения и перевел неизвестному предоплату в размере 237 тысяч рублей. После совершения транзакции телефон хозяина транспортного средства стал недоступен. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Стражи порядка устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полиции призывают проявлять бдительность и осторожность при проведении любых финансовых операций. Ни в коем случае нельзя перечислять деньги незнакомцам на неизвестные счета, не имея гарантии того, что услуга или товар будут получены.