Дворец бракосочетаний европейского уровня должен появиться в Барнауле

В Барнауле идет проектирование мультифункционального центра на базе бывшего кинотеатра "Искра". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал архитектор Александр Деринг.
Планируется, что новый ЗАГС будет состоять из холла-гостиной, банкетного зала, зала торжеств, комнат невесты и жениха, кабинетов сотрудников и архива. Помещение будет иметь панорамные окна, потолки высотою более четырех метров, современную отделку и выделенные места на подземной парковке.
По словам Деринга, в Индустриальном районе заключается больше браков, чем в остальных районах Барнаула. Однако молодожены делают это в старом помещении на Сухэ-Батора, 15. Поэтому многие из них стараются зарегистрировать брак во Дворце бракосочетаний на проспекте Ленина.
Комментарии
надеюсь туда точно перенесут нынешний загс с сухэ-батора
Деринг хочет прославиться как безумный архитектор? Сколько места на период стройки он планирует оставить для прохода проезда в садик или к 44 дому??
там места навалом - пройдете к садику без проблем
Надо строить в районе улиц Ускова, там плотность человековников большая, они будут плодится чаще.
в европе есть загсы?
А может уже пора строить жилые дома европейского уровня а не только казённые учреждения?
Может собор лучше ?
собор, да с колокольней, да повыше, да побогаче
действительно ни одной церкви в индустриальном районе
13.03.2020 15:37
- гость -
не знаешь не пиши, в дубль ГИС хоть зайди