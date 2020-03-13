Дворец бракосочетаний европейского уровня должен появиться в Барнауле

В Барнауле идет проектирование мультифункционального центра на базе бывшего кинотеатра "Искра". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал архитектор Александр Деринг.

Планируется, что новый ЗАГС будет состоять из холла-гостиной, банкетного зала, зала торжеств, комнат невесты и жениха, кабинетов сотрудников и архива. Помещение будет иметь панорамные окна, потолки высотою более четырех метров, современную отделку и выделенные места на подземной парковке.

По словам Деринга, в Индустриальном районе заключается больше браков, чем в остальных районах Барнаула. Однако молодожены делают это в старом помещении на Сухэ-Батора, 15. Поэтому многие из них стараются зарегистрировать брак во Дворце бракосочетаний на проспекте Ленина.