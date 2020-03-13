Стало известно, когда в Барнауле состоится День города

Основные праздничные мероприятия, посвященные 290-летию Барнаула, состоятся в субботу, 5 сентября 2020 года. Об этом amic.ru сообщили источники в городской администрации.

Сейчас полным ходом идет подготовка к празднику. Точную программу мероприятий составят позже.

Ранее стало известно, что в рамках 290-летия Барнаула в городе состоится шоу авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" Воздушно-космических сил России.

Отметим, что различные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, будут идти на протяжении всего 2020 года. Это творческие конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, спортивные состязания.