Поправки в Конституцию направлены на социальное развитие, их нужно поддерживать. Об этом после сессии в краевом парламенте 12 марта сказали глава АКЗС Александр Романенко и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Поправки отражают многие аспекты нашей жизни. Инициативы президента, прежде всего, направлены на социальное развитие – это и пенсионное обеспечение, и заработная плата, и, самое главное, это защита детей. Большой объем поправок посвящен государственным задачам по сохранению целостности и суверенитета нашей страны. Часть поправок сосредоточена на усилении полномочий федерального парламента", – сказал Александр Романенко.
Он призвал коллег-депутатов рассказать своим избирателям о сути поправок. А население – прийти на участки 22 апреля и выразить свое мнение. Только после этого голосования поправки в Конституцию вступят в силу.
"В новой редакции Конституции разные направления нашей жизни будут более четко сформулированы. Большой блок изменений посвящен вопросам социальной защиты жителей нашей страны. И мы тоже продолжим совершенствовать в этом направлении наше краевое законодательство", – добавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
12 марта депутаты АКЗС поддержали поправки в Основной закон страны.
Комментарии
Лжет как дышит - в социальном государстве в нарушении действующей Конституции, в крае не выдают льготные жизненно необходимые лекарства, в т.ч. детям! Какие поправки - вы действующую Конституции исполняйте!
романенко тоже хочет быть при деле\бюджете, решении вопросов, вечно походу
ничего вечного не бывает...
и эти кончатся...балаболы
Поэтому нужно голосование по каждой позиции
Всю эту воду как поправки можно и без конституции ввести а некоторые уже действуют. И это у народа спрашивать не надо, он всегда за улучшение и облегчение жизни. А вот что надо было спрашивать как пенсионная реформа никто не спросил, хотя не важно как голосуют а важно как посчитают. Вот вопросы по улучшению жизни олигархов и наших слуг народа а также о возможных альтернатив потери власти этими не нашими гражданами, спросить у избирателей надо.
В википедии появилась статья "Обнуление_президентских_сроков", очень наглядная.
У этого деятеля есть недвижимость за рубежом? Кто-нибудь знает?
есть такие на этой планете кто сомневался, что он не поддержит?