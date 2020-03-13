Поправки в Конституцию направлены на социальное развитие, их нужно поддерживать. Об этом после сессии в краевом парламенте 12 марта сказали глава АКЗС Александр Романенко и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Поправки отражают многие аспекты нашей жизни. Инициативы президента, прежде всего, направлены на социальное развитие – это и пенсионное обеспечение, и заработная плата, и, самое главное, это защита детей. Большой объем поправок посвящен государственным задачам по сохранению целостности и суверенитета нашей страны. Часть поправок сосредоточена на усилении полномочий федерального парламента", – сказал Александр Романенко.

Он призвал коллег-депутатов рассказать своим избирателям о сути поправок. А население – прийти на участки 22 апреля и выразить свое мнение. Только после этого голосования поправки в Конституцию вступят в силу.

"В новой редакции Конституции разные направления нашей жизни будут более четко сформулированы. Большой блок изменений посвящен вопросам социальной защиты жителей нашей страны. И мы тоже продолжим совершенствовать в этом направлении наше краевое законодательство", – добавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

12 марта депутаты АКЗС поддержали поправки в Основной закон страны.