Более 50 человек проверили на коронавирус в Алтайском крае

54 человека проверили на коронавирус в Алтайском крае. Инфекцию не выявили. Данные на 6 марта amic.ru привели в региональном Минздраве.
39 человек, попавших под обследование, прибыли из-за рубежа. Подавляющее большинство – 34 человека – приехали на Алтай из Китая, четверо – из Северной Кореи, один прилетел из Италии.
Еще 15 человек за границей не были, но заболели внебольничной пневмонией. Их также проверили на коронавирус.
По данным на пятницу, 13 марта, в мире зарегистрировано 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4625 человек погибли. В России инфицировано 34 человека. Летальных исходов нет.
Комментарии
А тесты то правильные?
В забугорье другая метода и тесты поэтому у них и эпидемия
На россии отсталая диагностика и нет заболевших))
13.03.2020 14:01
Коник
в рaшке походу запрет сверху на определение короновируса
Что происходит в мире? А хотя бы наберите в поисковике: "Итальянский врач опубликовал душераздирающий пост о коронавирусе"
Летальных исходов нет.
Вчера один в Москве умер.
13.03.2020 14:22
- гость -
Жёстко...