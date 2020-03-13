Более 50 человек проверили на коронавирус в Алтайском крае

54 человека проверили на коронавирус в Алтайском крае. Инфекцию не выявили. Данные на 6 марта amic.ru привели в региональном Минздраве.

39 человек, попавших под обследование, прибыли из-за рубежа. Подавляющее большинство – 34 человека – приехали на Алтай из Китая, четверо – из Северной Кореи, один прилетел из Италии.

Еще 15 человек за границей не были, но заболели внебольничной пневмонией. Их также проверили на коронавирус.

По данным на пятницу, 13 марта, в мире зарегистрировано 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4625 человек погибли. В России инфицировано 34 человека. Летальных исходов нет.