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Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Возгорание уже ликвидировали
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Фото: сообщества "Инцидент Барнаул" и Barnaul 22 / VK

В пятницу, 13 марта, в барнаульском поселке Южный произошел пожар в жилом четырехэтажном доме по адресу ул. Куйбышева, 11. Об этом пишут очевидцы сообщества "Инцидент Барнаул".

От огня пострадали как минимум три квартиры. Со слов очевидцев, сначала загорелся балкон на втором этаже, а затем пламя перекинулось на третий и четвертый этажи. Пожарные уже ликвидировали возгорание. О причине и пострадавших информации нет.

Как сообщал amic.ru, 11 марта в Барнауле произошел крупный пожар в историческом центре Барнаула по адресу ул. Луговая, 4. Тогда в ходе операции было задействовано семь пожарных расчетов, обошлось без пострадавших.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

13.03.2020 14:56
- гость -

На балконе курили?

13.03.2020 15:00
- гость -

а среднее фото точно соответствует событию?

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