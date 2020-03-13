Браконьеры с ножами напали на косулю в Барнауле

Жители барнаульского поселка Бельмесево напали на забредшую в населенный пункт косулю, нанесли ей несколько ножевых ранений в шею, засунули в мешок и понесли разделывать, передают "Вести Алтай".

Сообщается, что злоумышленников задержали охотинспекторы и передали их в полицию для рассмотрения дела. При этом косулю удалось спасти. Самца доставили в центр помощи диким животным "Ноев ковчег" и прооперировали. Копытному предстоит длительная реабилитация, у животного сильный стресс.

Как отметил руководитель центра "Ноев ковчег" Артем Кучер, косулю удалось спасти, потому что злоумышленники не задели жизненно важные артерии.

"Неудачно как-то они тыкали, пытались забить его. В общем, вовремя их поймали. Соответственно, он весь окровавленный. Пока прогноз хороший, но я больше всего переживаю за стресс. Стресс – это самое страшное заболевание у взрослых животных. Сейчас перевезли его на страусиное ранчо, в вольер. Надеемся, что местная косуля – выращенная, ручная – и кушать будет показывать как, и все-таки хоть какая-то такая психологическая поддержка будет", – рассказал Кучер.

Также Кучер рассказал, как стоит себя вести тем, кто заметил косулю в городе. В частности, он порекомендовал не шуметь, чтобы не спугнуть животное, а также немедленно сообщить в управление охотничьего хозяйства Минприроды, МЧС или полицию.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае продолжается акция "Спасем косулю". В регионе усилили контроль за посещением лесов. Это сделано для борьбы с браконьерами, уничтожающими косуль, которые не могут сбежать из-за высоких сугробов.

Однако несмотря на запреты, охотники продолжают убивать диких животных. Только по данным на середину февраля в Алтайском крае завели 47 административных и 14 уголовных дел по нарушениям правил охоты. Браконьеры убили 24 косули, трех лосей и кабана.