Ледовый дворец, центр MMA и ФОК: какие спортивные объекты построят на Алтае

Многострадальная арена "Алтай" на проспекте Сибирском, новый центр для смешанных единоборств, физкультурно-спортивные комплексы и ледовый дворец в Рубцовске будут возведены в Алтайском крае. В 2020 году на эти объекты из бюджета края выделят более 500 миллионов рублей. Об этом в рамках итоговой коллегии регионального Минспорта сообщил глава ведомства Алексей Перфильев.

Перфильев напомнил, что на 2020 год была утверждена специальная дорожная карта в области спорта, которую подписал лично губернатор Виктор Томенко. В рамках этого документа финансирование сферы будет увеличено почти в два раза. Бюджет вырастет до двух миллиардов рублей. Также 500 миллионов пойдут на строительство объектов в области спорта.

Согласно плану министерства, в 2020 году будет достроен ледовый дворец в Рубцовске. Третий по численности город края ждал этого события уже много лет. Общая сумма объекта около 250 миллионов рублей. Дворец удалось построить с помощью государственно-частного партнерства.

Также за частные инвестиции будет возведен в Барнауле центр для занятий ММА. Проект Top Team Siberia предложил Александр Локтев – основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской Думы. Физкультурно-оздоровительный комплекс хотят разместить по адресу ул. Взлетная, 2в. В его постройку планируют вложить 40 млн рублей.

В Белокурихе завершатся работы над строительством спорткомплекса за 54 миллиона рублей. Еще 58 миллионов уйдет на ремонт бассейна "Дельфин" в городе Славгороде. Около десяти районов Алтайского края получат средства на ремонт стадионов, спортивный инвентарь.

Как заявил Алексей Перфильев, в этом же году будут завершены работы на гребном канале в Барнауле, где уже в 2021-м пройдут мировые соревнования. На Алтай прилетят спортсмены на второй этап Кубка мира по гребле. Всего на подготовку к турниру, который пройдет в июне 2021 года, будет направлено около 500 миллионов рублей. Канал будет адаптирован и под отдых простых барнаульцев. В частности, там появится искусственный пляж.

Что касается физкультурно-спортивных комплексов, то в Барнауле за четыре года их будет возведено тоже четыре. Уже решено, что центр игровых видов спорта появится рядом с парком "Арлекино". Еще один – в Индустриальном районе, рядом с новостройками в районе улиц Взлетной и Балтийской, где сейчас нет ни больницы, ни других соцобъектов в принципе. Открытие ФОКа позволит заниматься спортом около 60 тысяч барнаульцев.

Еще два места для ФОКа будут определены позже. Что касается Бийска, то в наукограде в 2020 году построят ледовый дворец, небольшой, за 100 миллионов рублей.

Говоря о самом желанном для жителей края объекте – ледовой арене "Алтай" – Алексей Перфильев заявил, что уже к лету будет определен подрядчик, который зайдет на долгострой. Дворец будет построен за четыре года. Общая стоимость работ около 700 миллионов рублей.

Проект спорткомплекса по проспекту Сибирскому, 52, в Барнауле уже готов. Там предполагается строительство крытого катка с трибунами на 800 посадочных мест, помещений, необходимых для организации тренировочного процесса, хостела для приезжающих спортсменов и тренерского состава.

Изначально, согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест планировали сдать не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет. В итоге проект урезали, сделали более дешевым, и строить собирались своими силами.