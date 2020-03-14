Суббота, 14 Март, 09:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 81,86
0°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Ледовый дворец, центр MMA и ФОК: какие спортивные объекты построят на Алтае

, ИА "Амител"
Некоторые из них появятся уже в 2020 году

Многострадальная арена "Алтай" на проспекте Сибирском, новый центр для смешанных единоборств, физкультурно-спортивные комплексы и ледовый дворец в Рубцовске будут возведены в Алтайском крае. В 2020 году на эти объекты из бюджета края выделят более 500 миллионов рублей. Об этом в рамках итоговой коллегии регионального Минспорта сообщил глава ведомства Алексей Перфильев.

Перфильев напомнил, что на 2020 год была утверждена специальная дорожная карта в области спорта, которую подписал лично губернатор Виктор Томенко. В рамках этого документа финансирование сферы будет увеличено почти в два раза. Бюджет вырастет до двух миллиардов рублей. Также 500 миллионов пойдут на строительство объектов в области спорта.

Согласно плану министерства, в 2020 году будет достроен ледовый дворец в Рубцовске. Третий по численности город края ждал этого события уже много лет. Общая сумма объекта около 250 миллионов рублей. Дворец удалось построить с помощью государственно-частного партнерства.

Также за частные инвестиции будет возведен в Барнауле центр для занятий ММА. Проект Top Team Siberia предложил Александр Локтев – основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской Думы. Физкультурно-оздоровительный комплекс хотят разместить по адресу ул. Взлетная, 2в. В его постройку планируют вложить 40 млн рублей.

В Белокурихе завершатся работы над строительством спорткомплекса за 54 миллиона рублей. Еще 58 миллионов уйдет на ремонт бассейна "Дельфин" в городе Славгороде. Около десяти районов Алтайского края получат средства на ремонт стадионов, спортивный инвентарь.

Как заявил Алексей Перфильев, в этом же году будут завершены работы на гребном канале в Барнауле, где уже в 2021-м пройдут мировые соревнования. На Алтай прилетят спортсмены на второй этап Кубка мира по гребле. Всего на подготовку к турниру, который пройдет в июне 2021 года, будет направлено около 500 миллионов рублей. Канал будет адаптирован и под отдых простых барнаульцев. В частности, там появится искусственный пляж.

Что касается физкультурно-спортивных комплексов, то в Барнауле за четыре года их будет возведено тоже четыре. Уже решено, что центр игровых видов спорта появится рядом с парком "Арлекино". Еще один – в Индустриальном районе, рядом с новостройками в районе улиц Взлетной и Балтийской, где сейчас нет ни больницы, ни других соцобъектов в принципе. Открытие ФОКа позволит заниматься спортом около 60 тысяч барнаульцев.

Еще два места для ФОКа будут определены позже. Что касается Бийска, то в наукограде в 2020 году построят ледовый дворец, небольшой, за 100 миллионов рублей.

Говоря о самом желанном для жителей края объекте – ледовой арене "Алтай" – Алексей Перфильев заявил, что уже к лету будет определен подрядчик, который зайдет на долгострой. Дворец будет построен за четыре года. Общая стоимость работ около 700 миллионов рублей.

Проект спорткомплекса по проспекту Сибирскому, 52, в Барнауле уже готов. Там предполагается строительство крытого катка с трибунами на 800 посадочных мест, помещений, необходимых для организации тренировочного процесса, хостела для приезжающих спортсменов и тренерского состава.

Изначально, согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест планировали сдать не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет. В итоге проект урезали, сделали более дешевым, и строить собирались своими силами.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.03.2020 07:50
- гость -

Интересно, почему все "новости" в будущем, а не построили, открыли ?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:45
За секунду до: фотографии, на которых вот-вот случится катастрофа 0
08:26
Алтайская епархия намерена восстановить собор в центре Барнаула на месте сквера 2
08:05
Сочетание двух продуктов может победить рак 0
07:37
Ледовый дворец, центр MMA и ФОК: какие спортивные объекты построят на Алтае 1
07:15
Начни с себя. В Барнауле пройдет благотворительный тренинг для женщин 1
07:02
Родительская суббота Великого поста: как помянуть близких и чего делать нельзя 0
06:40
Бои в клетке. В Барнауле впервые проходит чемпионат по MMA 0
06:06
До +11°С потеплеет в Алтайском крае 14 марта 0
23:40
Обворошительное зрелище. Дорожники начинают ворошить снег в Барнауле 0
23:13
Еще у 11 человек в России обнаружили коронавирус 1
22:49
Женщина без водительских прав сбила коров на Чуйском тракте 0
22:16
Вот и погрузился. 237 тысяч рублей похитили у жителя Алтайского края 2
21:45
В России восемь ранее зараженных коронавирусом человек выписали из больниц 0
21:22
Ничего святого. Люстру украли из храма в Барнауле 1
20:38
В России спрогнозировали увеличение спроса на жилье 0
20:14
Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса 0
19:40
Жизнь не научила. Злостная неплательщица алиментов вновь пойдет под суд на Алтае 0
19:15
Найден не найден. Отстраненного главу Каменского района объявили в розыск 4
18:43
В Кремле рассказали, как следят за здоровьем Путина во время эпидемии коронавируса 8
18:13
Пьяные прохожие обматерили полицейского в Бийске и попали под суд 5
17:47
Достаем сапоги. В Алтайском крае пообещали дождь 0
17:33
Стало известно, сколько россияне тратят на бытовые услуги 0
17:20
Житель Алтайского края поблагодарил полицейских за вызволение из снежного плена 1
17:06
С детства на пьедестале: фигуристы Алтайского края покоряют Сибирь и Казахстан 0
16:55
Пентхаус с золотым унитазом продают в Барнауле. Фото 6
16:42
Около двух миллиардов рублей получат учителя Алтайского края за классное руководство 5
16:30
Берешь человека за горло: почему на Алтае со "скрипом" исполняют поручения президента 17
16:19
Все регионы поддержали поправки в Конституцию 10
16:05
В Сети спорят о животе Леры Кудрявцевой 4
15:51
Браконьеры с ножами напали на косулю в Барнауле 7
15:43
Школьников заставили сочинять на тему "Поправки в Конституцию – наше будущее" 20
15:30
Я боюсь заразиться коронавирусом. Где мне провериться? 9
15:14
Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар через два года 10
15:01
Жители Алтайского края смогут провести газ на льготных условиях 4
14:54
Социальное развитие. Спикер АКЗС Романенко поддержал поправки в Конституцию 10
14:40
Вирусная дезинфекция. Как барнаульский аэропорт проверяет туристов на COVID-19 2
14:28
Новый дворец бракосочетания должен появиться в Барнауле. Обещают европейский уровень 14
14:18
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Барнауле. Фото 3
14:15
Это вам не "Эксель". Старшеклассники Барнаула посоревнуются в знаниях информатики 1
14:02
Держитесь за рубли. Подкаст amic.ru о том, когда придет кризис и как его пережить 4
13:50
Более 50 человек проверили на коронавирус в Алтайском крае 5
13:38
Люди должны понимать. Единороссы объяснят населению Алтая суть поправок в Конституцию 34
13:30
Успешных руководителей в области образования будут готовить в АлтГУ 4
13:17
Стало известно, когда в Барнауле состоится День города 3
13:05
Гибрид полисов. Что за новый формат ОСАГО начал действовать в России? 1
12:51
А ты не заразен? Вернувшихся из-за границы алтайских депутатов отправляют к врачам 8
12:42
Барнаульская легкоатлетка присоединилась к флешмобу #язаслуживаюолимпиаду 2
12:30
Кассир "Марии-Ра" спас троих человек от гибели в огне на Алтае 4
12:20
Евровидение-2020. С какой песней поедет Little Big и как на нее отреагировали фанаты 5
12:06
Стало известно, сколько россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.