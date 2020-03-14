Хороший старт: молодые спортсмены Алтая привезли награды с первенства по биатлону

Первенство Новосибирской области по биатлону среди юношей и девушек 2005-2008 годов рождения прошло в столице Сибири 11 марта этого года. В нем приняли участие восемь команд из четырех регионов России. Всего же на старт вышло 163 спортсмена.

Воспитанники ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" впервые выступили на этих соревнованиях, причем вполне достойно. Так, София Каврыжникова заняла первое место в индивидуальной гонке в возрастной группе биатлонистов (2005-2006 г.р.), допустив всего один промах на четырех огневых рубежах. Она опередила участницу из Новосибирска на 55 секунд.

Диана Лагно стала бронзовым призером в индивидуальной гонке в возрастной группе биатлонистов 2007-2008 г.р. Волков Матвей и Егоров заняли четвертые места в своих возрастных группах, Александр Соснин – на шестом. Андрей Панкратов до четвертого огневого рубежа уверенно держался в лидерах и претендовал на призовое место, но на последнем рубеже не справился со стрельбой, в итоге – почетное пятое место.

В скором времени команда Барнаульской федерации биатлона примет участие во Всероссийских соревнованиях по биатлону "Кубок Анны Богалий", где будут претендовать на достойные места.

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность председателю АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Локтеву Сергею за оказанную помощь в подготовке и участии в данных соревнованиях. В начале 2020 года "Союз ветеранов биатлона Алтая" учредил именные стипендии для перспективных юных биатлонистов. София Каврыжникова и Волков Матвей входят в число стипендиатов.