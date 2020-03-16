С долгами завязали: оптимистичные истории неплательщиков за свет

Взыскание долга через суд, списание денег с банковских счетов, арест имущества и отключение света – такая незавидная перспектива ждет тех потребителей электроэнергии, которые вовремя не платят за электричество. Умелый прессинг на законных основаниях заставляет самых закоренелых должников Горэлектросети браться за ум, учиться расходовать электроэнергию по средствам, вносить за нее плату без задержек и без тягостных последствий для себя. О работе с неплательщиками и их непростых историях в прямом эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова.

Верный расчет

Абонент, который не оплачивает электроэнергию, должен быть готов к тому, что спокойной жизни у него не будет пока он не погасит долги за электричество. Если судебный приказ не приведет к результату, то за дело возьмутся судебные приставы. Они могут списать сумму задолженности с любых официальных доходов должника, арестовать его имущество, запретить сделки и выезд за пределы страны. Полный арсенал этих средств испытала на себе одна наша абонентка, которая являлась хронической неплательщицей. С ней мы работали несколько лет. За это время женщина поменяла свое семейное положение: вышла замуж, родила двоих детей. Встречаться с ней приходилось довольно часто, так как долг она оплачивала частично. И все ей не удавалось решить проблему раз и навсегда. Но, наконец, история завершилась. Перед Новым годом женщина оплатила остатки задолженности, чему была очень рада и благодарила наших специалистов за помощь.

За историю нашего общения Барнаульская горэлектросеть научила клиентку экономить электроэнергию и считать свои расходы. У нее в частном доме был установлен водонагреватель, помимо этого еще и электрообогреватель. При наличии печного отопления на обогревателе она не экономила. Пришлось показать наглядно, сколько этот отопительный прибор потребляет электроэнергии при круглосуточной работе. По расчетам выходит примерно 1800 кВт·часов. В денежном выражении сумма составила более 7,5 тысячи рублей. Расходы должницу впечатлили, заставили задуматься и начать экономить электричество. Если в начале нашего общения потребление электроэнергии было на уровне 700 кВт·ч в месяц, то сейчас оно не превышает 400 кВт·ч. По словам самой женщины, она пришла к той цифре, которая вписывается в ее семейный бюджет и не сказывается на качестве жизни семьи.

Спокойная жизнь

Коммунальные квартиры – отдельное явление в нашей жизни. Часто в них проживают не только родственники, но и совершенно чужие друг другу люди. При этом в Барнаульской горэлектросети оформлен один лицевой счет, а сумма долга может быть взыскана с любого собственника, вне зависимости от проживания в данном помещении. Порой какие только скандалы между владельцами такого жилья не возникают, но Горэлектросеть не может выступать арбитром в этих разборках. Мы руководствуемся законом и должны получить денежные средства за потребленную энергию по счетчику или по нормативу, а разногласия жильцы коммунальной квартиры решают самостоятельно, сев за стол переговоров и выработав определенную стратегию, как делить потребление электричества между собой.

На этой неделе на приеме была женщина, которая пришла сверить остатки задолженности по судебным приказам. В квартире трое собственников: она, мужчина и девушка. Судебные приставы удержали деньги с женщины и ее соседки за задолженность, которая образовалась в то время, когда собственница не проживала в квартире. Она была в местах лишения свободы, но продолжала нести ответственность за содержание своего имущества. Во время встречи клиентка рассказала свою богатую историю взаимоотношений с нашей компанией. Выяснилось, что во время рейда судебные приставы арестовали у нее смартфон. Это побудило должницу оплатить остатки сумм по судебным приказам. Женщина внесла в кассу 1500 рублей, взяла справку об отсутствии задолженности и поехала забирать свой смартфон. Выходя из кабинета, она сказала, что теперь жизнь у нее наладится.

Быстрое реагирование

Самой убедительной мерой для должников является отключение электроэнергии и может применяться к тем потребителям, которые не платят за электроэнергию больше двух расчетных периодов. Однако отключение света происходит не сразу. После уведомления у неплательщика есть 30 дней, чтобы совершить платеж и оградить себя от неудобств и неприятностей. Когда недобросовестные абоненты живут в других городах и из-за отключения электроэнергии особенно не переживают, работают другие способы воздействия на них.

Так, на днях звонила девушка – собственница квартиры в Барнауле, которая сейчас трудится в одной из силовых структур в Москве. На работе возникли сложности, когда сведения о ней появились в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов oplata-fssp.ru. Она хотела максимально оперативно решить проблему с задолженностью, оставила контакты для связи и еще раз уточнила, где может увидеть информацию о задолженности за электроэнергию. Мы ей помогли, клиентка, в свою очередь, заверила, что такая ситуация больше не повторится.

Кстати, наши абоненты в Барнауле могут узнать всю информацию о начислениях и долгах за электроэнергию в квитанции, которую получают каждый месяц. Проживающие в другом городе могут зайти в Личный кабинет БГЭС или ЛК платежной системы "Город", где можно не только узнать, но и сразу оплатить долги.