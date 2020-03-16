Среда, 18 Март, 09:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,89
€ 82,31
2°
Обь
3см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

С долгами завязали: оптимистичные истории неплательщиков за свет

, ИА "Амител"
Умелый прессинг Горэлектросети заставляет самых злостных должников платить за свет
Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

Взыскание долга через суд, списание денег с банковских счетов, арест имущества и отключение света – такая незавидная перспектива ждет тех потребителей электроэнергии, которые вовремя не платят за электричество. Умелый прессинг на законных основаниях заставляет самых закоренелых должников Горэлектросети браться за ум, учиться расходовать электроэнергию по средствам, вносить за нее плату без задержек и без тягостных последствий для себя. О работе с неплательщиками и их непростых историях в прямом эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова.

Верный расчет

Абонент, который не оплачивает электроэнергию, должен быть готов к тому, что спокойной жизни у него не будет пока он не погасит долги за электричество. Если судебный приказ не приведет к результату, то за дело возьмутся судебные приставы. Они могут списать сумму задолженности с любых официальных доходов должника, арестовать его имущество, запретить сделки и выезд за пределы страны. Полный арсенал этих средств испытала на себе одна наша абонентка, которая являлась хронической неплательщицей. С ней мы работали несколько лет. За это время женщина поменяла свое семейное положение: вышла замуж, родила двоих детей. Встречаться с ней приходилось довольно часто, так как долг она оплачивала частично. И все ей не удавалось решить проблему раз и навсегда. Но, наконец, история завершилась. Перед Новым годом женщина оплатила остатки задолженности, чему была очень рада и благодарила наших специалистов за помощь.

За историю нашего общения Барнаульская горэлектросеть научила клиентку экономить электроэнергию и считать свои расходы. У нее в частном доме был установлен водонагреватель, помимо этого еще и электрообогреватель. При наличии печного отопления на обогревателе она не экономила. Пришлось показать наглядно, сколько этот отопительный прибор потребляет электроэнергии при круглосуточной работе. По расчетам выходит примерно 1800 кВт·часов. В денежном выражении сумма составила более 7,5 тысячи рублей. Расходы должницу впечатлили, заставили задуматься и начать экономить электричество. Если в начале нашего общения потребление электроэнергии было на уровне 700 кВт·ч в месяц, то сейчас оно не превышает 400 кВт·ч. По словам самой женщины, она пришла к той цифре, которая вписывается в ее семейный бюджет и не сказывается на качестве жизни семьи.

Спокойная жизнь

Коммунальные квартиры – отдельное явление в нашей жизни. Часто в них проживают не только родственники, но и совершенно чужие друг другу люди. При этом в Барнаульской горэлектросети оформлен один лицевой счет, а сумма долга может быть взыскана с любого собственника, вне зависимости от проживания в данном помещении. Порой какие только скандалы между владельцами такого жилья не возникают, но Горэлектросеть не может выступать арбитром в этих разборках. Мы руководствуемся законом и должны получить денежные средства за потребленную энергию по счетчику или по нормативу, а разногласия жильцы коммунальной квартиры решают самостоятельно, сев за стол переговоров и выработав определенную стратегию, как делить потребление электричества между собой.

На этой неделе на приеме была женщина, которая пришла сверить остатки задолженности по судебным приказам. В квартире трое собственников: она, мужчина и девушка. Судебные приставы удержали деньги с женщины и ее соседки за задолженность, которая образовалась в то время, когда собственница не проживала в квартире. Она была в местах лишения свободы, но продолжала нести ответственность за содержание своего имущества. Во время встречи клиентка рассказала свою богатую историю взаимоотношений с нашей компанией. Выяснилось, что во время рейда судебные приставы арестовали у нее смартфон. Это побудило должницу оплатить остатки сумм по судебным приказам. Женщина внесла в кассу 1500 рублей, взяла справку об отсутствии задолженности и поехала забирать свой смартфон. Выходя из кабинета, она сказала, что теперь жизнь у нее наладится.

Быстрое реагирование

Самой убедительной мерой для должников является отключение электроэнергии и может применяться к тем потребителям, которые не платят за электроэнергию больше двух расчетных периодов. Однако отключение света происходит не сразу. После уведомления у неплательщика есть 30 дней, чтобы совершить платеж и оградить себя от неудобств и неприятностей. Когда недобросовестные абоненты живут в других городах и из-за отключения электроэнергии особенно не переживают, работают другие способы воздействия на них.

Так, на днях звонила девушка – собственница квартиры в Барнауле, которая сейчас трудится в одной из силовых структур в Москве. На работе возникли сложности, когда сведения о ней появились в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов oplata-fssp.ru. Она хотела максимально оперативно решить проблему с задолженностью, оставила контакты для связи и еще раз уточнила, где может увидеть информацию о задолженности за электроэнергию. Мы ей помогли, клиентка, в свою очередь, заверила, что такая ситуация больше не повторится.

Кстати, наши абоненты в Барнауле могут узнать всю информацию о начислениях и долгах за электроэнергию в квитанции, которую получают каждый месяц. Проживающие в другом городе могут зайти в Личный кабинет БГЭС или ЛК платежной системы "Город", где можно не только узнать, но и сразу оплатить долги.


Комментарии

16.03.2020 08:50
- гость -

Я вот что-то в толк не возьму.... У бгэс так много должников или все таки они там последний плющ без соли доедают, что денег не хватает каждый день фигню за бабки выкладывать, а только раз в неделю?

16.03.2020 11:09
барнаулец

а где истории тех, кто так и не смог оплатить ибо нечем. что-то думается что все таки не всех прессингом победишь. ведь масса людей не платит не потому что не хотят и пинка ждут а потому что нет их денег

16.03.2020 13:09
- гость -

...даже безработные получают пособия по безработице, есть федеральные и региональные выплаты, которыми многие, официально не работающие граждане, успешно пользуются. Поэтому, закон - есть закон. Судебные приставы найдут что взять с неплательщиков...

16.03.2020 13:47
- гость -

если учесть, что тарифы на электроэнергию рассчитаны с учетом неплатежей, и все неплатежи в него уже включены, то налицо необоснованное двойное обогащение наших светодавов...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:25
Назначена дата голосования по поправкам в Конституцию 0
09:04
Коронавирус выявили в 15 регионах России 1
08:49
Путина удивил рост цен на бензин в России 11
08:34
Как выглядит Петербург, когда в мире бушует коронавирус. Фоторепортаж
Спойлер: Северная столица все равно потрясающе красива
08:21
Не время умирать: в Алтайском Минздраве рассказали, как будут лечить от коронавируса 12
08:04
Россиянам советуют не продавать автомобили 3
07:47
Алтайский вице-премьер объяснил, угрожает ли коронавирус большому празднику на 9 мая 1
07:32
Один во Вселенной. Что принес человечеству космический подвиг Алексея Леонова 2
07:20
Дети могут быть переносчиками коронавируса 1
07:03
"Мы чувствуем ответственность". Почему бизнесмены занимаются благотворительностью 0
06:50
Уроженка Алтайского края назначена вице-президентом Сбербанка 4
06:37
Места, провести карантин в которых было бы раем 1
06:19
Открой в себе Скруджа Макдака. Куда вложить деньги во время кризиса  4
06:02
Дожди и мощный ветер будут царить в Алтайском крае 18 марта 0
00:28
Умер политик и писатель Эдуард Лимонов 6
23:31
18 марта военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
23:01
Умерла вдова Юрия Гагарина 0
22:38
Колесо "Газели" отпало на ходу и помяло две машины в Рубцовске 1
22:18
Алтай вошел в пятерку главных убежищ от коронавируса для туристов 3
21:52
МИД России приостановил выдачу виз иностранцам 0
21:01
В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию 14
20:37
Алтайскую компанию оштрафовали за выполнение одних работ под видом других 1
20:01
Чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса 0
19:37
Гашиш, героин, метадон. В Бийске полиция задержала наркоторговца 0
19:16
Россия отправит на Луну первый за 45 лет беспилотный аппарат 5
18:48
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде 0
18:11
Grelka Fest отменили из-за коронавируса 0
18:00
Алтайский танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение 10
17:51
Борьба с перекупщиками. Кабмин будет регулировать максимальную стоимость лекарств 5
17:40
Группа "Би-2" отменила концерт в Барнауле из-за коронавируса 1
17:29
"Ветераны уходят". В Алтайском крае в ускоренном темпе выдают юбилейные медали 0
17:18
Глава Алтая призвал жителей региона не путешествовать по России 2
17:06
Водные процедуры: как правильно плавать в бассейне при заболеваниях позвоночника 0
16:54
На улицах Барнаула начали откачивать воду 2
16:43
Развод родителей и права ребенка: какие изменения внесены в Семейный кодекс 0
16:35
Запасы есть. Продуктов в магазинах хватит как минимум на два месяца 9
16:21
Минспорт остановил все соревнования на Алтае. О причинах можете догадаться сами 7
16:10
Алтайские эсеры дадут деньги на установку и ремонт памятников погибшим землякам 1
15:56
В России рассказали, как выглядят покупатели пива 21
15:41
Минздрав попросил жителей Алтая вызывать врача на дом, а не ходить в больницу 7
15:34
День космонавтики отложили из-за коронавируса 2
15:21
Пенсионерка из Барнаула потеряла деньги, надеясь получить компенсацию 3
15:08
Онлайн-кинотеатры дарят бесплатную подписку из-за коронавируса 1
14:54
В Новоалтайске собирают одежду женщине с детьми, у которой сгорел дом 0
14:44
Поели в знак протеста. Как в АлтГУ прошел митинг против бюрократии и коронавируса 12
14:32
Названа предварительная причина ДТП с кузовом карьерного самосвала под Барнаулом 20
14:17
Прокуратура запросила 11 лет колонии для бывшего управделами губернатора Карлина 41
14:02
Нет больных – нет проблемы: массовые мероприятия на Алтае решили не отменять 55
13:56
Родителям предложили выдавать больничный на время школьных карантинов 3
13:45
Возможны подтопления. Прогноз ЧС на 17 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.