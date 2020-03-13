Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар через два года

В течение ближайших шести месяцев нефть марки Brent будет торговаться в районе 30 долларов за баррель. Таким образом, доллар будет стоить в районе 75 рублей. Об этом РИА "Новости" рассказал аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
При этом приблизительно к 2022 году цена на сырье вернется к 60 долларам, соответственно, американская валюта сможет откатиться к значениям февраля 2020 года, то есть до 61 рубля.
Напомним, стоимость нефти рухнула на треть в понедельник, 9 марта. Причиной тому – неудавшаяся конференция ОПЕК+, в ходе которой Россия вышла из сделки по снижению квот на добычу "черного золота". В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.
Также на рынок влияют коронавирусная пандемия и мероприятия, принимаемые странами для препятствия распространения заболевания.
Комментарии
Эксперт очень похож на наших диванных экспертов с Амика)))
Ой вэ - таки прямо эксперт? А я прогнозирую после 22 апреля уход в отрыв,,,, да и где этот эксперт видел чтобы доллар и бензин у нас падали?
Этого не будет.
"соответственно, американская валюта сможет откатиться к значениям февраля 2020 года, то есть до 61 рубля." - эксперт уже здесь врет!!! В этот период доллар 63-65руб.