Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар через два года

В течение ближайших шести месяцев нефть марки Brent будет торговаться в районе 30 долларов за баррель. Таким образом, доллар будет стоить в районе 75 рублей. Об этом РИА "Новости" рассказал аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.

При этом приблизительно к 2022 году цена на сырье вернется к 60 долларам, соответственно, американская валюта сможет откатиться к значениям февраля 2020 года, то есть до 61 рубля.

Напомним, стоимость нефти рухнула на треть в понедельник, 9 марта. Причиной тому – неудавшаяся конференция ОПЕК+, в ходе которой Россия вышла из сделки по снижению квот на добычу "черного золота". В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.

Также на рынок влияют коронавирусная пандемия и мероприятия, принимаемые странами для препятствия распространения заболевания.