Школьников заставили сочинять на тему "Поправки в Конституцию – наше будущее"

В Таштаголе Кемеровской области учеников девятого класса заставили написать сочинение на тему "Поправки в Конституцию – наше будущее". Несогласным с домашним заданием школьникам пригрозили двойкой. Об этом сообщил в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.

После реакции местных СМИ, учительница заявила, что писать сочинение вовсе необязательно, а желающие могут сдать работу своему классному руководителю. Как заявил Чернов, его дочь оказалась единственной, кто сдал сочинение.

Как уже сообщал amic.ru, ранее пакет поправок в Конституцию одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день станет выходным по всей стране.