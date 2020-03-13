Школьников заставили сочинять на тему "Поправки в Конституцию – наше будущее"

В Таштаголе Кемеровской области учеников девятого класса заставили написать сочинение на тему "Поправки в Конституцию – наше будущее". Несогласным с домашним заданием школьникам пригрозили двойкой. Об этом сообщил в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.
После реакции местных СМИ, учительница заявила, что писать сочинение вовсе необязательно, а желающие могут сдать работу своему классному руководителю. Как заявил Чернов, его дочь оказалась единственной, кто сдал сочинение.
Как уже сообщал amic.ru, ранее пакет поправок в Конституцию одобрили в Госдуме и Совете Федерации.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день станет выходным по всей стране.
Комментарии
Скоро снова появятся звездочки на грудь с дедушкой Вовой.... и петля на шею
Странные люди - про дедушку Ленина писали, а нонешний то разве не заслуживает?!
А что у нас можно пожаловаться папе и не делать домашку? Расслабились детки...
Устами младенца глаголет истина.Учителя захотели через школьников узнать в чем суть этих поправок,и к чему такая спешка в их принятии.))
История ходит кругами, подобный идиотизм в свое время еще пан Ярослав высмеивал
"Например, в седьмом классе предлагалось сочинение "Император Франц-Иосиф - покровитель наук и искусств". Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в средние учебные заведения Австро-Венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца-Иосифа I в Праге.
Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн.
В обществе его не любили, так как было определенно известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом "тройки" крупнейших идиотов и ослов."
(с)
13.03.2020 15:52
- гость -
Так нынешний тоже уже дедушка Вова(если что речь про нынешнего шла)
Дедушка Ленин умер в 53 года, а этот собирается править 36 лет.
Я бы им написал сочинение про всю эту власть жуликов и воров и куда им засунуть эти поправки...
Буркина фасо
13.03.2020 16:30
- гость -
А что Буркина фасо?Не давно оттуда?
-гость- 16:43
в Буркина-Фасо тоже с колен встают
Северная Корея... Как там Ын поживает?
13.03.2020 16:53
-гость-
Откуда инфа?
13.03.2020 16:20
- гость -
Почему 36 лет? Думаешь нет больше в России космонавта обнулителя? Вообще у нас более 120 космонавтов. 120 х 12 = 1440 лет еще можно править
Похоже, в наше время,учителя самая холуйствующая часть населения!