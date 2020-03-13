Губернатор Алтайского края Виктор Томенко готов принять самые жесткие меры к чиновникам, которые нарушают сроки по исполнению поручений президента России. Органы исполнительной власти не лучшим образом справляются с поручениями главы государства. Такой вывод прозвучал в докладе руководителя секретариата губернатора Олега Гусева на прошедшем 13 марта заседании правительства. Глава региона, как видно, не ожидал услышать столь нелицеприятную оценку деятельности подчиненных. Подробности заседания – в репортаже amic.ru.

Дисциплина хромает

В числе министерств, ставших в прошлом году аутсайдерами по исполнению поручений президента, Гусев назвал Минспорт, Минобразования, Минстрой и ряд других ведомств. Есть претензии и к качеству содержания самих докладов. Здесь нисходящая динамика прослеживается у Минздрава, все того же Минобразования, управления ветеринарии.

Олег Гусев рассказал, что по состоянию на 1 января текущего года на контроле в правительстве Алтайского края находилось 206 поручений. Для каждого из них утвержден план работы и сроки исполнения. При этом спикер обратил внимание на снижение качества подготовки данного вида документов и контроля за их исполнением.

Это связано в первую очередь с разногласиями, возникающими у конкретных исполнителей, а также чрезмерным числом ответственных лиц, продолжил Гусев.

Еще одним негативным явлением стало снижение количества заседаний коллегиальных органов при министерствах, где рассматривались поручения президента. Ряд ведомств вообще не провели ни одного подобного мероприятия в 2019 году, заметил Гусев.

Виктор Томенко, как оказалось, был немало удивлен приведенными фактами. Кроме того, он позволил себе некоторую порцию самокритики. По признанию Томенко, несмотря на не слишком радостную картину, связанную с исполнением поручений президента, в прошлом году не было сделано ни одного взыскания ответственным лицам.

Губернатор предположил, что одной из причин полученных результатов могла стать переналадка системы органов исполнительной власти и в целом краевого правительства, начатая осенью 2018 года. Возможно, следующий год понадобился на притирку и выработку механизмов, но нас это ни в коем случае не оправдывает, резюмировал Виктор Томенко.

"Мы не должны забывать, что являемся продолжателями федеральной политики и являемся органами госвласти. До сих пор за эти вещи был, видимо, мягкий спрос, я буду вынужден его усилить", – заявил Томенко.

Он предложил еще раз разобраться, что мешает работать лучше, и почему так происходит с выполнением поручений президента.

"Бывают трудные случаи, и ты не знаешь как подступиться, но ведь есть и какие-то промежуточные варианты решения проблемы, – предложил подчиненным альтернативу глава региона. – Если вдруг что-то требуется, вы сформулируйте и скажите, а держать все в себе – недопустимо".

"Ну, не смогла я"

Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский заметил: для того чтобы переломить ситуацию, необходим четкий регламент, в котором было бы прописано, что конкретно и кому нужно сделать.

При этом, по оценке спикера, главной проблемой для исполнителей становится неверное понимание дедлайна.

"А в итоге что мы видим? Исполнитель тянет, говорит неправду, вводит в заблуждение губернатора. А потом берешь человека за горло – и получается как в том анекдоте: "Ну, не смогла я", – образно сформулировал свою мысль фединспектор.

Юрий Земский назвал наиболее вопиющие, по его оценке, случаи неисполнения поручений президента. Один их них – детский сад во Власихе. Изначально власти обещали его сдать в срок до 31 декабря 2019 года, затем перенесли на 1 марта, далее сместили на сентябрь.

Еще одно поручение, датированное 2014 годом: АПК "Безопасный город". "Как его выполнять, в крае до сих пор не знают", – горько подытожил Земский.

Наконец, никак не решается проблема с жильем для детей-сирот в Барнауле. Застройщики просто не выходят на аукцион из-за низкой, по их мнению, цены контракта.

Между тем Земский призвал не петь оды тем строителям, кто все-таки решается что-то возвести: "Да, качество объектов за последние годы выросло по сравнению с тем, что было раньше, но все равно далеко от идеала. Проверки показали это, я видел своими глазами, строители лукавят".

В завершение заседания Виктор Томенко попросил всех руководителей органов исполнительной власти изучить полную версию доклада Олега Гусева, чтобы каждый мог посмотреть на свое место в своеобразном рейтинге. Кроме того, данный вопрос губернатор пообещал взять на личный контроль, напомнив еще раз, что готов пойти на самые жесткие меры к нарушителям.