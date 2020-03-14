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Новый Бонд, "Форсаж" и "Мулан". Какие фильмы не выйдут в прокат из-за коронавируса

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Студии массово переносят свои премьеры из-за вируса. Это может принести огромные убытки

Сразу несколько крупных голливудских студий приняли решение перенести кинопремьеры, намеченные на весну 2020 года. Причина, как вы догадались, в коронавирусе. Кинотеатры Китая уже давно закрыты на замок из-за карантина в стране. На очереди приостановка работы кинотеатров в США, а это два крупнейших рынка в мире для киностудий. Ожидается, что вскоре закроются кинотеатры Европы, а за ними и России. Все это в итоге может привести к тому, что в 2020 году вообще не выйдут в свет крупные проекты. Рассказываем, какие фильмы мы не увидим этой весной.

Премьеру каких фильмов уже перенесли?

Все началось с переноса 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Картина должна была выйти в начале апреля, но теперь фанатам бондианы придется подождать полгода – премьеру перенесли на 25 ноября. Интересно то, что перенос выхода картины стал ответом на открытое письмо поклонников. Несколько дней назад фанаты попросили продюсеров отложить выход фильма, чтобы последняя часть серии, где главную роль исполнил Дэниел Крэйг, показала лучшие результаты по кассовым сборам.

Еще дольше – почти год – придется ждать премьеры поклонникам "Форсажа". Новую картину с Вином Дизелем решено перенести на апрель 2021 года. Изначально создатели блокбастера "Форсаж 9" опровергали возможное изменение графика релиза, но потом вышел пресс-релиз, где Вин Дизель извинился перед фанатами франшизы.

"Мы знаем, что многие наши поклонники с нетерпением ждут выхода новой части, однако мы с огромным сожалением вынуждены объявить, что выход фильма переносится на апрель 2021 года. Мы приняли это решение ради безопасности каждого человека, связанного с фильмом – зрителя или члена съемочной группы", – заявили в Universal.

Также был отменен выход фильмов "Мулан", "Новые мутанты" и "Оленьи рога". Сейчас студия Disney ищет новые даты для премьер этих картин. Пока их выход все еще планируется в 2020 году. Отменен и прокат фильма "Тихое место 2".

Кроме того, приостановлено производство нескольких сериалов, включая "Анатомию страсти", "Карнивал Роу", "Основание", "Грейс и Фрэнки", "Утреннее шоу" и "Матрешка". Из-за коронавируса заморожены съемки сериала "Сокол и Баки" для стримингового сервиса "Дисней +". А Том Круз был вынужден прервать съемки в Италии седьмой части "Миссия невыполнима".

Под угрозой переноса

Сейчас обсуждается, что все кинотеатры США временно будут закрыты до мая. Поэтому представители киноиндустрии обсуждают, премьеры еще каких фильмов можно перенести на более поздний срок, чтобы не потерять зрителей. Скорее всего, будет перенесена премьера "Черной Вдовы" от Disney, премьера которой была запланирована на 30 апреля. Высока вероятность, что релиз 24-го фильма киновселенной "Марвел" будет сдвинут на ноябрь. На эту дату назначен выход еще одной супергеройской ленты – "Вечные", но если "Вдову" перенесут, то этот фильм отъедет на 2021 год. Однако тогда непонятно, куда отодвигать премьеру кинокартины "Шанг-Чи", намеченную на февраль 2021 года.

Многие ожидают, что если вирус не остановят, все летние хиты "Чудо-женщина 2", "Морбиус", "Довод" также будут перенесены. В общем, для всех фанатов кино предстоит тяжелый год. Одно слово: високосный.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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