Стало известно, сколько россияне тратят на бытовые услуги

Аналитики подсчитали, сколько денег за год тратят россияне на бытовые услуги. Результатами исследования с РИА "Новости" поделились в Медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020 .

Так, согласно данным подсчетов, за год соотечественники тратят порядка 2,8 триллиона рублей на оплату услуг ЖКХ. Более триллиона у россиян уходит на такие услуги как ремонт жилья и автомобилей, стрижки, пошив одежды и похороны.

"По данным исследования Росстата "Платное обслуживание населения России", в сфере услуг наибольшим спросом пользуются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей, на них россияне тратят 312,3 миллиарда рублей, ремонт и строительство жилья обходится в 263,2 миллиарда рублей, более 130 миллиардов рублей стоят россиянам парикмахерские услуги", – рассказали агентству в Медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020.

При этом ритуальные услуги обходятся гражданам РФ в 64 миллиарда рублей, ремонт бытовой техники и изготовление изделий из металла – в 50 миллиардов рублей, услуги бань и душевых россияне – в 27 миллиардов, починка обуви – в 13 миллиардов, а услуги прачечных – в 10 миллиардов.

В Медиаофисе подсчитали, что несмотря на внушительность все этих цифр, в среднем каждый из 146 миллионов россиян заплатил за бытовое обслуживание семь тысяч рублей и около 20 тысяч рублей за жилищные и коммунальные услуги. При этом уточняется, что траты на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, культуру, туризм не относятся к понятию бытовых услуг.