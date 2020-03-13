В Сети спорят о животе Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева показала новый снимок с отдыха. Поклонники разглядели на нем изменившуюся фигуру телеведущей.

Кудрявцева последнюю неделю провела в Эмиратах. На отдых она отправилась вместе с матерью. Кадрами из поездки Лера активно делилась в своем Instagram. Однако последний снимок заставил фолловеров обсуждать ее фигуру и теряться в догадках.

Кудрявцева показала фото без макияжа, при этом подписчики увидели округлившийся живот. В комментариях к снимку пользователи выдвинули три версии: либо телеведущая выбрала не самый удачный наряд, либо заметно поправилась, либо знаменитость снова беременна.

На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила: "Вам на радость".