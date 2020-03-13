В Сети спорят о животе Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева показала новый снимок с отдыха. Поклонники разглядели на нем изменившуюся фигуру телеведущей.
Кудрявцева последнюю неделю провела в Эмиратах. На отдых она отправилась вместе с матерью. Кадрами из поездки Лера активно делилась в своем Instagram. Однако последний снимок заставил фолловеров обсуждать ее фигуру и теряться в догадках.
Многие спрашивали про коронавирус в Дубаи . Здесь он есть конечно тоже , около каждого отеля приборы с антисептиками , в отелях и моллах народу мало , но пока истерики нет . Если учесть с какой скоростью он распространяется , то конечно неприятно все это 🤷♀️ Пандемия объявлена официально в мире — это ужас 🤬 Ну а я возвращаюсь в Москву .
Кудрявцева показала фото без макияжа, при этом подписчики увидели округлившийся живот. В комментариях к снимку пользователи выдвинули три версии: либо телеведущая выбрала не самый удачный наряд, либо заметно поправилась, либо знаменитость снова беременна.
На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила: "Вам на радость".
Комментарии
Неужели больше нечего написать
Ездят по мировым помойкам и везут заразу в страну
А как же короновирус?