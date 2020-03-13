Все регионы поддержали поправки в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали поправки в Конституцию, ранее принятые Госдумой. Последними свое мнение высказали депутаты Адыгеи.
Как передает ТАСС, необходимый минимум для рассмотрения законопроекта Конституционным судом (две трети региональных парламентов) набрали еще в четверг.
Как уже сообщал amic.ru, ранее за поправки в Конституцию проголосовали и депутаты алтайского Заксобрания.
Теперь их должен утвердить Конституционный суд. После рассмотрения инстанцией пакет вынесут на голосование. Россияне должны будут сделать свой выбор – за или против. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.
Комментарии
Ну да, как же присосавшиеся будут против корыта.
Твари...
Отзывать нужно таких депутатов , враги народа!!! Сталина на них нет
На проведение общероссийского голосования будет потрачено около 14 млрд рублей. На повышении пенсионного возраста сэкономили 21 млрд рублей.