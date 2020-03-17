В зоне "турбулентности": куда вложить деньги при обвале рубля

Курс доллара скачет, тем самым заставляет россиян понервничать. Многие уже начали вкладывать свои накопления, а многие еще думают, как сделать это выгоднее.

Золото и ценные бумаги

Самый простой и надежный способ выгодно вложиться – купить золото. По словам кандидата экономических наук Артема Поломошнова, это лучший актив во все кризисные периоды: доллар растет, но цена на золото относительно роста валюты еще выше. Также можно приобрести ценные бумаги и валюту, но эта сделка требует особого внимания, так как можно упустить момент и потерять больше, чем приобрести.

Недвижимость

Выгодно вкладывать в движимое и недвижимое имущество. Цена на жилье в новостройках, по мнению барнаульских экспертов, в ближайшие два года вырастет на 20-30%. Кроме того, в Барнауле уже в ближайшее время сократится количество квартир, поступающих на рынок. Артем Поломошнов уверен, что по итогам 2020 года жилья будет введено в три раза меньше, чем в 2019, и уже во второй половине этого года квартиры начнут заканчиваться. Поэтому чтобы решить вопрос с покупкой квартиры или выгодно вложиться в недвижимость, нужно действовать уже сейчас.

Какую недвижимость покупать

Главное при покупке жилья – помнить, что дом должен быть уже построен и сдан в эксплуатацию. Отдел продаж "Барнаулкапстроя" уже готов предложить варианты квартир. Дома сданы, активно заселяются.

Например, кирпичный 16-этажный дом по адресу Павловский тракт, 295а. На территории есть детские площадки, зона отдыха для взрослых, две стоянки для автомобилей. Двухкомнатная квартира площадью 67 кв.м под чистовую отделку в этом доме стоит 2 730 000 рублей, а с отделкой – 2 980 000 рублей.

Жилой комплекс "Скандинавия" находится в спокойном и тихом районе города по адресу ул. Балтийская, 63Б. Это уникальный кирпичный дом: шесть этажей, бесшумный лифт, есть места для колясок и велосипедов, квартиры с интересной планировкой, где много пространства и света. Также в шаговой доступности находятся торговый центр, поликлиника, школы и детские сады. К примеру, "евродвушку" площадью 40,1 кв.м можно приобрести под чистовую отделку за 2 150 000 рублей, традиционную двухкомнатную квартиру (под отделку) площадью 54 кв.м – за 2 630 000 рублей, а "евротрешку" площадью 63 кв.м – за 2 980 000 рублей.

Квартиры в ЖК "Парк Победы" на улице Привокзальной, 45, также ждут своих хозяев. 12-этажка находится в центре Барнаула. Жилье с хорошей шумоизоляцией, рядом вся инфраструктура: торгово-развлекательные центры, школы, гимназии, больницы и поликлиники. Однокомнатная квартира в этом доме площадью 36,15 кв.м обойдется покупателю в 2 400 000 рублей при 100% оплате своими средствами или средствами ипотеки.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт