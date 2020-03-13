Пентхаус с золотым унитазом продают в Барнауле. Фото

Пентхаус на Партизанской, 55, выставили на продажу в Барнауле. Квартира расположена на последних уровнях нового 16-этажного кирпичного дома, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

В квартире шесть комнат, общая площадь жилья составляет 208 квадратных метров. В гостиной пятиметровые потолки. Есть выход на крышу, где располагается собственная терраса. В туалете, судя по фото, установлен золотой или позолоченный унитаз. Также автор объявления пишет, что новому хозяину достанется продуманный до мелочей интерьер и современная лаконичная отделка от лучшего дизайнерского ателье.

Стоит пентхаус почти 20 миллионов рублей, что делает жилье одним из самых дорогих среди продаваемых на данный момент в Барнауле.