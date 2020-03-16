С ветерком и бесплатным багажом: автовокзал Барнаула запустил рейс до Шерегеша

Автовокзал Барнаула запустил новый маршрут Барнаул – Таштагол с остановкой в поселке Шерегеш. Перевозка осуществляется комфортным туристическим автобусом. Действует специальное предложение: один комплект лыжного инвентаря можно провести бесплатно во вместительных багажных отсеках.

Отправление трансфера осуществляется по понедельникам, средам и пятницам от барнаульского автовокзала в 21:30. Прибытие в Шерегеш – в 06:30, в Таштагол – 07:00.



Из Таштагола автобус отправляется по вторникам, четвергам и воскресеньям в 18:30 с автовокзала. Отправление из Шерегеша – в 19:10 (ул. Гагарина, 12а, магазин "Мария-Ра") и в 19:20 (гора Зеленая, ул. Снежная, 8/2, Legend). Прибытие в Барнаул – в 04:00.

Шерегеш – один из самых посещаемых горнолыжных курортов России. Здесь собираются любители зимнего спорта со всего мира. Но особенным спросом курорт пользуется у лыжников и сноубордистов Сибири. Как правило, барнаульцы добираются до Шерегеша организованными турами или на личных автомобилях. Теперь есть возможность доехать до горнолыжного курорта самостоятельно на автобусе. Стоимость проезда от Барнаула до Шерегеша – 990 рублей.

Подробности можно узнать на сайте барнаульского автовокзала и по телефону 8 (385) 261-79-79. Билеты продаются в кассах и на сайте автовокзала, а также на сайте busfor.ru.