22 апреля россияне (несмотря на коронавирус) пойдут голосовать за новую Конституцию России. Точнее, за поправки в Основной закон, изменить который предложил Владимир Путин в середине января. Инициативу главы государства поддержали все депутаты (ну почти) всех Заксобраний всех регионов России. Осталось получить одобрение Совфеда (это должно случиться 14 марта) и жителей всей нашей страны.

Главное, что изменится в Конституции, мы уже знаем – президентские сроки Путина обнулятся и он сможет править страной еще 12 лет. Что еще нам принесет Основной закон России в редакции 2020 года? В общем, смотрите инфографику amic.ru – там много интересного (для увеличения картинки нажмите на нее).