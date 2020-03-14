22 апреля россияне (несмотря на коронавирус) пойдут голосовать за новую Конституцию России. Точнее, за поправки в Основной закон, изменить который предложил Владимир Путин в середине января. Инициативу главы государства поддержали все депутаты (ну почти) всех Заксобраний всех регионов России. Осталось получить одобрение Совфеда (это должно случиться 14 марта) и жителей всей нашей страны.
Главное, что изменится в Конституции, мы уже знаем – президентские сроки Путина обнулятся и он сможет править страной еще 12 лет. Что еще нам принесет Основной закон России в редакции 2020 года? В общем, смотрите инфографику amic.ru – там много интересного (для увеличения картинки нажмите на нее).
Комментарии
Согласно статье 136 Конституции РФ, поправки вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее двух третей субъектов РФ. Так все эти органы полностью подконтрольны, то всё уже одобрено. Зачем это голосование если поправки уже вступили в силу?
Красивая картинка, молодцы рисовальщики, постарались.
А где портрет Вовы в белом венчике из роз?
14.03.2020 10:17
А по существу есть что сказать?
"пожизненное назначение" совсем кукуха поехал, нах маразматики старые у власти