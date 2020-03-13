Житель Алтайского края поблагодарил полицейских за вызволение из снежного плена

Житель села Малоенисейского Бийского района отправился со своей беременной женой в гости в соседнюю деревню на авто. Вечером супружеская пара решила вернуться домой, но дорогу замело, и автомобиль застрял в сугробе, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

На помощь пришел экипаж ДПС, который проезжал мимо. Сотрудники полиции помогли расчистить путь и вытолкать автомобиль на дорогу. На следующий день мужчина позвонил по телефону доверия МВД и попросил поблагодарить полицейских.

Начальник управления МВД России "Бийское" объявил благодарность лейтенантам полиции Александру Бобрышеву и Семену Иванову.