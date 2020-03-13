Пьяные прохожие обматерили полицейского в Бийске и попали под суд

В Бийске судят двух жителей, которые обругали сотрудников полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, в декабре 2019 года 39-летний житель Бийска и 46-летний житель Советского района, нарушая общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения, отказались подчиняться стражам порядка.
"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчины в присутствии свидетелей стали высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", — рассказали в ведомстве.
Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей". Отмечается, что расследование уголовного дела уже завершено и направлено в суд. Обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном.
Комментарии
Алкашня борзеет. Полиция слабеет.
Страшно подумать, ведь могли и пластиковый стаканчик в него кинуть. Опасная работа у полицейских.
Надеюсь в отделении и доходчиво объяснили, что хамить незнакомым людям, а в особенности полицейским, чревато как минимум розовой мочой в унитазе.
Свою вину они gjkyjcnm. признали
ЧТО ЭТО ???????
интересно, если на каждое бранное слово полицая составлять жалобу, будет реакция?
И много они тебе их говорили, при исполнении естественно? Отпишись только не лги.
13.03.2020 19:23
- гость -
А с русским языком то беда.