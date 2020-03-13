Пьяные прохожие обматерили полицейского в Бийске и попали под суд

В Бийске судят двух жителей, которые обругали сотрудников полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2019 года 39-летний житель Бийска и 46-летний житель Советского района, нарушая общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения, отказались подчиняться стражам порядка.

"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчины в присутствии свидетелей стали высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", — рассказали в ведомстве.

Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей". Отмечается, что расследование уголовного дела уже завершено и направлено в суд. Обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном.