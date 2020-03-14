Алтайская епархия намерена восстановить собор в центре Барнаула на месте сквера

Алтайская епархия вновь поднимает вопрос о восстановлении Петропавловского собора в Барнауле на площади Свободы рядом со сквером. Проект откладывают уже несколько лет. 12 марта в Алтайской митрополии состоялась научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление храма.

Как сообщается на сайте епархии, представители духовенства края одобрили проект восстановления церкви. Петропавловский кафедральный собор раньше был размещен на месте памятника жертвам политических репрессий на улице Пушкина. Проект нового храма подготовил известный архитектор Александр Деринг. Он продемонстрировал эскизы.

Судя по итогам конференции, пока официально не решен вопрос с восстановлением объекта. Также неизвестно мнение барнаульских властей по поводу места строительства.

Ранее активисты общественной организации "Гражданский патруль" выступили с инициативой воссоздать Петропавловский собор в Барнауле. Дело в раскопках, которые предстоит организовать при строительстве храма. На территории площади Свободы закопаны останки людей.

Петропавловский собор – это первое каменное здание города. Его история – неотъемлемая часть истории города Барнаула. Стройный силуэт Петропавловского собора подчеркивал основную композиционную ось исторического центра Барнаула.

В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику П.А. Плотникову (1953), бюст И.И. Ползунову (1987), памятник жертвам политических репрессий (2010).