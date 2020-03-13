Достаем сапоги. В Алтайском крае пообещали дождь

Синоптики алтайского Гидрометеоцентра дали прогноз на предстоящие выходные.

Так, в субботу, 14 марта, в Алтайском крае днем местами в предгорьях и по востоку мокрый снег, дождь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 17 метров. Воздух прогреется до +1,+6 °C , в предгорьях до +11 °C .

В Барнауле осадков не обещают. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с. Термометры покажут +3,+5 °C.

В воскресенье, 15 марта, в отдельных районах региона мокрый снег и дождь, гололедные явления. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 метров. Температура воздуха составит +3,+8 °C, местами по югу до +13 °C.

В Барнауле в первой воскресенья мокрый снег, дождь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 метров. Воздух прогреется до +4,+6 °C.